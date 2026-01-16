Tallon Griekspoor hoopt op de Australian Open een goed resultaat neer te gaan zetten na een slecht begin van zijn tennisjaar. De Nederlandse tennisser kreeg ook nog eens een zware loting voorgeschoteld, maar in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi ontvangt hij wel flink wat complimenten van tennisicoon Boris Becker.

Griekspoor wilde er alles aan doen om dit jaar zo goed mogelijk aan het seizoen te beginnen en daarom besloot hij zich afgelopen jaar niet beschikbaar te stellen voor het Nederlandse Davis Cup-team. Die keuze voor zichzelf werpt echter nog niet zijn vruchten af. "Hij is het jaar niet goed begonnen", concludeert Becker in gesprek met Sportnieuws.nl nadat Griekspoor het seizoen aftrapte met drie nederlagen.

Becker onder de indruk van Griekspoor

Becker lijkt zich echter weinig zorgen te maken over de nummer 25 van de wereld. De zesvoudig grandslamkampioen ziet het namelijk wel zitten in Griekspoor: "Ik denk dat hij de kwaliteiten heeft om hoger te staan op de wereldranglijst. Ik ben echt onder de indruk van zijn spel door zijn techniek, zijn service en hij is ook heel erg fysiek."

Griekspoor nadert ondanks zijn mindere resultaten van de afgelopen tijd wel zijn beste ranking ooit. Hij was eind 2023 namelijk even de nummer 21 op de ranglijst. Becker vindt dat de beste Nederlandse tennisser van dit moment die hoogste notering nog wel een keertje moet verbeteren: "Als je puur naar zijn talent kijkt dan hoort hij absoluut thuis in de top 20."

Zware loting in Melbourne

Griekspoor kan in Melbourne zijn slag gaan slaan, want hij verloor vorig jaar al in de eerste ronde en verdient dus punten met elke overwinning die hij dit jaar boekt. Hij treft in de eerste ronde de Amerikaan Ethan Quinn. In die partij is hij de favoriet, maar in de tweede ronde wacht mogelijk een loodzware kluif.

De Nederlander kan dan Hubert Hurkacz treffen. De Pool schakelde Griekspoor vorig jaar in de eerste ronde uit. De Pool is de nummer 57 van de wereld, maar staat enkel zo laag doordat hij een half jaar niet in actie kwam. Hurkacz maakte zijn rentree op de United Cup, was daar in de groepsfase te sterk voor Griekspoor en pakte met Polen uiteindelijk de eindzege. Hij versloeg tijdens dat toernooi ook wereldtopper Alexander Zverev en is dus in topvorm.

De Australian Open wordt vanaf 18 januari elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max .

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.