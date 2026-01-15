De loting van de Australian Open is verricht. Afgelopen nacht leerden de vier Nederlandse deelnemers hun tegenstanders kennen. Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong troffen het niet. Tallon Griekspoor heeft een beschermde status, terwijl voor Suzan Lamens een pikant onderonsje wacht.

Van de Zandschulp en De Jong zijn in Melbourne niet geplaatst. Zij werden gekoppeld aan de respectievelijk nummer 11 en 29 van de wereld. Lees hieronder alles over hun loting:

Tallon Griekspoor loot oude bekende

Griekspoor is de nummer 25 van de wereld en op die plek geplaatst op de Australian Open. Het zorgt ervoor dat hij in ieder geval in de eerste ronde niemand van de top 32 van de mondiale tennisladder kan treffen. Griekspoor werd gekoppeld aan de 21-jarige Amerikaan Ethan Quinn. Da's geen vreemde voor Griekspoor, want in 2025 speelden ze twee keer tegen elkaar.

Beide keren won de Nederlander. De eerste keer gebeurde dat ook op een grandslamtoernooi. Op Roland Garros speelde Griekspoor een partij die de volle vijf sets duurde. Tot twee keer toe kwam Quinn op voorsprong in de derde ronde, maar het was de Nederlander die de wedstrijd over de streep trok. Een paar weken later won Griekspoor ook op het grastoernooi van Mallorca.

Griekspoor tankte weinig vertrouwen voor de Australian Open. Op de United Cup verloor hij beide enkelpartijen namens Nederland. Ook ging hij bij zijn eerste ATP-toernooi direct onderuit. Tegenstander Quinn is de nummer 79 van de wereld. In de tweede ronde wachten de Belg Zizou Bergs of Hubert Hurkacz uit Polen. Laatstgenoemde was Griekspoor onlangs de baas op het landentoernooi.

Pikante loting Suzan Lamens

Met veel interesse zal Griekspoor de partij van zijn vriendin Anastasia Potapova volgen. Zij speelt sinds dit kalenderjaar onder de Oostenrijkse vlag. Potapova werd tijdens de loting gekoppeld aan de Nederlandse Suzan Lamens, die onlangs nog de jaarwisseling vierde met Griekspoor. De twee waren in Australië voor de United Cup.

De geboren Russin Potapova is de nummer 54 van de wereld, waar Lamens 95e staat. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee generatiegenoten. Lamens is nog zonder overwinning in 2026. Potapova wist wel al drie potjes te winnen, waarvan twee op het kwalificatietoernooi van de WTA Adelaide.

