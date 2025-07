Andy Murray kijkt terug op een lastige periode uit zijn verleden waarin hij impulsief een Ferrari kocht. Dit gebeurde in een tijd waarin zijn relatie met zijn vrouw even op de proef werd gesteld. Wat als een stoere en opvallende stap leek, kreeg al snel een onverwachte wending. Nu deelt de Britse tennislegende openhartig zijn verhaal en geeft hij een zeldzaam kijkje achter de schermen van zijn privéleven.

De tweevoudig Wimbledon-kampioen trouwde in 2015 met Kim Sears, tien jaar nadat ze voor het eerst een relatie kregen. In 2008 gingen ze kort uit elkaar, en het was pas in 2014 dat hun romance weer nieuw leven kreeg, waarna Murray op één knie ging om haar ten huwelijk te vragen.

Ex-toptennisser klapt uit de school: 'Dat was de grootste huilebalk' Ex-toptennisser Andy Murray was van 2005 tot en met 2024 actief. In die periode stuitte hij aldoor op de Grote Drie: Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Murray won een hoop, maar ook stukken minder dan dat supertrio. Toch vindt de Schot dat hij in één ding beter was dan twee van hen.

Ferrari-avontuur van Murray van korte duur

Tijdens de moeilijke periode in hun relatie kocht Murray impulsief een opvallende Ferrari. "Ik noemde hem Barry de Ferrari", zei hij lachend tegenover het Britse The Telegraph. Voor hem was het een stoere en spannende stap, een manier om even aan alles te ontsnappen en zichzelf te trakteren op iets bijzonders. Toch was het enthousiasme van korte duur.

De allereerste dag dat hij met de Ferrari de weg op ging, werd hij al aangehouden door de politie. De verzekering bleek nog niet goedgekeurd, wat voor onverwachte problemen zorgde. "Ik heb hem binnen een paar maanden weggedaan, want het was niet echt mijn ding", gaf Murray eerlijk toe.

Tennislegende Andy Murray voelt zich vernederd na gênante vertoning: 'Dan moet ik ook nog zijn billen afvegen' Andy Murray heeft vier kinderen samen met zijn vrouw Kim. De voormalig toptennisser hoopte dat hij één van hen ook een grote tennisser kon maken, maar het lijkt erop dat hij in plaats daarvan een schaakwonder aan het opvoeden is.

Van tennislegende tot toegewijde familieman

Sears is al jarenlang een belangrijke steunpilaar in Murray’s leven, zowel op als naast de tennisbaan. Samen hebben ze vier kinderen en ondanks de ups en downs in hun relatie blijft hun band sterk. Sears staat ook bekend om haar uitgesproken karakter, wat haar een opvallende verschijning maakt langs de tennisbanen wereldwijd.

Na een imposante carrière kondigde Murray in 2023 officieel zijn afscheid aan als tennisser. De Schot, die ooit de nummer één van de wereld was en tweemaal Wimbledon wist te winnen, sloot een tijdperk af waarin hij talloze hoogtepunten beleefde, maar ook met blessureleed worstelde. Hoewel hij stopt met toptennis, blijft zijn liefde voor de sport onveranderd en is hij actief betrokken bij tennis, onder meer als coach en commentator.

Ex-toptennisser Andy Murray wil na breuk met Novak Djokovic tóch door als trainer Andy Murray is niet van plan om zijn trainerscarrière te eindigen vlak voor het ATP-toernooi van Geneve. De Schotse ex-toptennisser brak na een half jaar de samenwerking met collega en vriend Novak Djokovic, maar onthult in een interview met BBC Sport zijn wens om weer terug te keren in het trainersvak.

Van speler naar trainer: Murray’s nieuwe uitdaging

Murray is ook niet van plan om zijn trainerscarrière zomaar te beëindigen. Eind 2024 begon hij aan een unieke uitdaging als coach van collega en vriend Novak Djokovic, waarbij hij zijn debuut maakte in de box van een van de beste tennisser aller tijden tijdens de Australian Open. Hoewel de samenwerking na een half jaar onverwacht eindigde, koestert Murray de ervaring en geeft hij aan dat hij op termijn graag weer aan de slag wil als trainer.

"Het was een mooie en unieke kans om te leren van een van de beste sporters aller tijden", liet hij weten tegenover BBC Sport. Ondanks dat de resultaten niet altijd waren zoals gehoopt, waardeert Murray de mooie momenten buiten de baan en sluit hij niet uit dat hij in de toekomst opnieuw een rol als coach op zich neemt. "Ik denk niet dat dat meteen zal gebeuren, maar ik zie het zeker wel weer gebeuren."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.