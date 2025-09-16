Luka Doncic heeft net zijn contract verlengd bij de Los Angeles Lakers en besloot direct flink uit te pakken. De NBA-ster heeft recentelijk een bizarre aankoop gedaan. De Sloveense basketballer maakt het geld over naar tennisicoon Maria Sharapova.

Doncic is zijn imperium in het Amerikaanse Los Angeles aan het uitbreiden. Ditmaal heeft hij een enorm bedrag neergelegd voor een spectaculaire strandvilla in Manhattan Beach, een chique kustplaats ten zuiden van Los Angeles. Het optrekje was eigendom van niemand minder dan tennislegende Maria Sharapova.

De deal, die buiten de reguliere huizenmarkt om ging, zou gesloten zijn voor een duizelingwekkende 25 miljoen dollar, omgerekend zo'n 21 miljoen euro. Deze droomvilla telt maar liefst drie verdiepingen, vijf slaapkamers, een zwembad en zelfs een bowlingbaan in de kelder. Het geheel is opgetrokken uit zichtbeton en glas, met stijlvolle houten accenten. Een waar architectonisch hoogstandje.

Astronomisch contract voor Doncic

In augustus verlengde Luka Doncic zijn contract bij de Los Angeles Lakers met nog eens drie seizoenen, tot 2028. De Sloveense sterspeler verzekerde zich daarmee van een astronomisch salaris van 165 miljoen dollar, oftewel zo'n 142 miljoen euro, voor die drie seizoenen. Een bedrag waar je wel een paar villa's van kunt kopen.

Volgens de krant Orange County Register kocht de inmiddels 38-jarige tennisster het perceel in augustus 2012 voor ongeveer 3 miljoen euro. Een slimme investering, zo blijkt nu.

Maria Sharapova had flinke vinger in de pap

Het pand beslaat meer dan 800 vierkante meter en is ontworpen door het gerenommeerde KAA Design uit Los Angeles. De bouw werd in 2015 voltooid, drie jaar nadat de inmiddels 38-jarige Sharapova het perceel had gekocht. De voormalig toptennisster uit Rusland werkte nauw samen met de architecten aan het project en verscheen zelfs in diverse designmagazines om haar 'droomhuis' te tonen. Een huis dat nu dus in handen is van een andere sportheld.

Sharapova stopte in 2020 met tennissen. Zij won alle vier de Grand Slams: Wimbledon in 2004, US Open in 2006, Australian Open in 2008 en Roland Garros in 2012 en 2014. De toptennisster verdiende ruim 38 miljoen dollar aan prijzengeld in haar carrière.