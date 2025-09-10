Voormalig toptennisster Maria Sharapova dineerde dinsdag in een bijzonder gezelschap. Ze was namelijk samen met ex-topvoetballer David Beckham. Beiden staan na hun carrière nog regelmatig in de spotlights. Dat leidde tot een gezellig onderonsje.

De 38-jarige Sharapova deelde een foto van haarzelf met Beckham in haar Instagram Story. Ze genoten samen van een biertje en dat was niet zonder reden.

De twee sporticonen maken namelijk reclame voor het biermerk Stella Artois. Dinsdag vond een chique diner plaats, speciaal georganiseerd voor grote sterren. Naast Sharapova en Beckham was bijvoorbeeld ook Amerikaanse zanger Teddy Swims aanwezig om het biermerk te promoten.

Sharapova leek het erg naar haar zin te hebben met de 50-jarige voetballegende. Ze kennen elkaar ook al van eerdere samenwerkingen, zo stonden ze tijdens Wimbledon nog samen achter de tap om het perfecte biertje te serveren.

Spotlights

Sinds haar afscheid van de sport in 2020 is Sharapova nooit echt uit beeld verdwenen. Ze verscheen dit jaar nog in de Tennis Hall of Fame, waar haar oude rivale Serena Williams haar met een emotionele speech eerde. Ook buiten de sport blijft ze volop actief, onder meer met investeringen in modehuis Moncler en de UFC.

Beckham staat ook nog steeds in de spotlights, vaak samen met zijn vrouw Victoria. Bovendien brengt hij sinds zijn voetbalpensioen veel tijd door met zijn familie, al heeft hij met een van zijn zoons niet meer zo'n goede band. De 26-jarige Brooklyn ligt overhoop met zijn ouders en kwam bijvoorbeeld niet opdagen op de 50e verjaardag van zijn vader.

Britse tabloids claimen dat Brooklyn al maanden geen contact heeft gehad met de rest van het gezin. De relatie van Brooklyn en zijn vrouw Nicola Peltz zou aanleiding zijn geweest voor het verbreken van het contact.