Tennislegende Novak Djokovic en de Belg Zizou Bergs vochten een zinderend duel uit op het masterstoernooi van Shanghai. De Serviër trok in de bloedhitte aan het langste eind. Na afloop van de kwartfinale vond een opvallend moment plaats tussen Bergs en zijn 'idool' Djokovic.

Djokovic en Bergs stonden bijna twee uur op de baan, terwijl ze 'slechts' twee sets speelden. Dat kwam omdat er het nodige oponthoud was door de hitte. Zo zocht de Belg een keer de kleedkamer op voor een frisse outfit en leunde Djokovic wegens de loodzware omstandigheden meermaals op zijn racket. Na 1 uur en 50 minuten had hij het winnende punt binnen en zochten de twee elkaar op bij het net.

Onderonsje aan het net

Daar volgde de gebruikelijke handdruk en halve omhelzing. Maar een microfoon pikte ook op wat Bergs tegen de Serviër zei. " Man, ik moet stoppen me je te bewonderen", grijnsde Bergs naar Djokovic. De beste speler aller tijden gaf een bemoedigend schouderklopje en strompelde van de baan.

Sporza heeft meer uitleg over het incident. " Vandaag was ik nog niet top, maar blijkbaar wel goed genoeg om hem het vuur aan de schenen te leggen. Misschien had er zelfs nog meer ingezeten", citeert de Belgische site hem. Volgens Bergs speelt Djokovic' staat van dienst een rol. "Omdat hij een idool is? Ik weet het niet. Maar het had zeker invloed op mijn spel. Ik had de ruimte om mijn spel te brengen en hij liet dat zelfs toe, maar ik had wat angst om het volledig uit te voeren."

Toch tevreden

De 26-jarige Bergs mist naar eigen zeggen ook de ervaring in wedstrijden tegen de wereldtop. " En dat respect dat we in België vaak hebben, kan op dit soort momenten wat in de weg staan. Ik moet leren om daar mentaal beter mee om te gaan", verzekert hij.