Vraag niet hoe, maar Novak Djokovic staat voor de 80ste keer in zijn carrière in de halve finales van een Masters-toernooi. In Shanghai worstelde de Servische toptennisser weer met de loodzware omstandigheden, maar kwam hij tegen Zizou Bergs bovendrijven. Na afloop sprak hij over de bloedhitte in de Chinese stad, die al dagen het toernooi teistert.

Zaterdag wacht Djokovic in de finale een confrontatie met de grootste verrassing van het toernooi: de nummer 204 van de wereld, Valentin Vacherot uit Monaco. Deze onbekende speler zorgde voor een sensatie door Holger Rune te verslaan. "Dit is geweldig voor het tennis in Monaco. Ik ben echt blij voor hem, ik ken zijn coach goed. Ik heb de afgelopen 15 jaar veel tijd in Monaco doorgebracht. Het is indrukwekkend wat hij vanuit die positie heeft gepresteerd."

'Een van de zwaarste toernooien van mijn leven'

Terug naar de kwartfinale, waar hij dus een andere verrassing uitschakelde. De Belg Zizou Bergs is de nummer 44 van de wereld en liet Djokovic flink zweten voor zijn geld. "Bergs is een uitzonderlijke kerel, maar ik had ook problemen in deze wedstrijd. Ik had het moeten afmaken bij 5-4, maar ik was te passief. De omstandigheden zijn zwaar hier in Shanghai, ik zal proberen daar doorheen te komen. Ik ben blij dat ik gewonnen heb, dit is fysiek en qua gezondheid zeker een van de zwaarste toernooien in mijn leven, althans zo voelt het op de baan."

Loodzware omstandigheden

Djokovic had allerlei hulpmiddelen nodig in de kwartfinale tegen Bergs. Zo speelde hij met speciaal tape en riep hij meerdere keren om een met ijs gevulde handschoen om zijn gezicht en nek te koelen. Ook diverse handdoeken en schone shirtjes kwamen er aan te pas om de 38-jarige tennisser te helpen. Meermaals stond hij voorover gebogen uit te hijgen na punten. Een ronde eerder kon Djokovic de pers niet meer te woord staan door ademhalingsproblemen na zijn duel met Jaume Munar.

Shanghai Masters

Djokovic - Vacherot is de ene halve finale. De andere gaat tussen de winnaars van Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev - Alex De Minaur. Voor de winnaar bij de singles ligt bijna een miljoen euro klaar. In het dubbelspel sneuvelde donderdag de laatste Nederlander, maar dubbelspecialist David Pel deed dat wel met een mijlpaal.