Novak Djokovic oogde donderdag gehavend en aangeslagen in de kwartfinale van de Shanghai Masters. De Servische toptennisser, de beste aller tijden, kampte nog zichtbaar met de naweeën van zijn slijtageslag tegen Jaume Munar een ronde eerder. Tegen Zizou Bergs sleepte Djokovic zich voort, maar haalde hij wel de halve finales.

Djokovic versloeg Jaume Munar in de achtste finale na een uitputtende strijd, waarbij hij ook met gezondheidsproblemen kampte. Hij raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd en had bovendien ademhalingsproblemen door de extreem zware weersomstandigheden. Hierdoor gaf hij na de wedstrijd geen interviews en verscheen hij niet op de persconferentie.

Stijve spieren

Tegen de Belg Bergs een ronde later oogde de Serviër nog altijd niet volledig hersteld. Hij had zijn dijbenen en hamstrings afgeplakt met speciaal tape. Tijdens het duel moest de oude rot (38) vaak rekken en strekken en liet hij sommige ballen van zijn tegenstander met pijn en vermoeidheid vertrokken gezicht lopen. De Servische tennisser speelde de kwartfinale met zogeheten kinesiotape op zijn rechterdij geplakt.

Bergs worstelde op zijn beurt ook met de omstandigheden in China. De hitte speelt de tennissers al de hele week parten en zorgde al voor meerdere onderbrekingen en zelfs opgaves. Na het verliezen van de eerste set dook de Belg de catacomben in en kwam ruim zes minuten na het begin van de 'toiletbreak' ogenschijnlijk verfrist weer uit de kleedkamer. Voorzien van schone kleren maakte hij zich klaar voor de tweede set.

Hulpmiddelen

Die tweede set duurde lang, mede door alle adempauzes die vooral Djokovic nodig had. Meermaals stond hij voorover gebogen uit te hijgen. Hij greep alle hulpmiddelen aan die er maar beschikbaar waren: een washand gevuld met ijs, koude handdoeken en schone shirtjes. Uiteindelijk kreeg hij de sterk spelende Bergs klein. Na bijna 2 uur spelen meldde de Serviër zich voor de halve finale tegen sensatie Valentin Vacherot.

Wat is kinesiotape?

Kinesiotape wordt gebruikt in sport, fysiotherapie en revalidatie om spieren, gewrichten en zachte weefsels te ondersteunen, zonder de beweging te beperken. Het doel is niet alleen mechanisch; het beïnvloedt ook het zenuwstelsel, de bloedsomloop en de lymfestroom. De tape tilt de huid microscopisch op en vermindert zo de druk op pijnreceptoren en zenuwen onder de huid. Op deze manier kan het het pijngevoel bij blessures, ontstekingen of overbelaste spieren verlichten.