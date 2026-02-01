Terwijl Novak Djokovic zich opmaakt voor de finale van de Australian Open tegen Carlos Alcaraz, speelt er naast de baan een ander verhaal. Het gedrag van de Serviër tijdens het toernooi zorgt voor discussie en leidt zelfs tot een oproep om excuses te maken, afkomstig van een bekend gezicht op de tennisbaan.

Die oproep komt van Nick Kyrgios, die zich na de halve finale van Djokovic uitsprak op sociale media. De Australiër reageerde op de overwinning van de Serviër op Jannik Sinner, waarmee Djokovic zich plaatste voor de finale in Melbourne en voor het eerst in drie jaar weer van de Italiaan won.

'Respectloze' persconferentie

De aanleiding voor de discussie ligt bij een eerdere persconferentie tijdens het toernooi, na de kwartfinale tegen Lorenzo Musetti, die vanwege een blessure moest opgeven. Daar botste Djokovic met een journalist die suggereerde dat hij zich op latere leeftijd nog altijd zou richten op het evenaren van jongere toppers als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner.

De vergelijking viel bij de 38-jarige Serviër slecht, mede omdat hij eerder in zijn carrière hetzelfde zou hebben gedaan met grootheden als Roger Federer en Rafael Nadal. Djokovic reageerde fel op de suggestie, een moment dat door sommigen als 'respectloos' werd ervaren.

Nick Kyrgios

Djokovic verraste dus vriend en vijand door Sinner te verslaan en bedankte na afloop zijn critici voor de motivatie die ze hem gaven in aanloop naar zijn wedstrijd. Na die overwinning liet ook Kyrgios van zich horen. Op Instagram deelde de Australiër een foto van Djokovic waarop de Serviër zijn zege vierde. Bij het beeld plaatste hij in hoofdletters de cynische boodschap: "Je excuses zouden net zo luid moeten zijn als je gebrek aan respect was."

De boodschap van Kyrgios was nadrukkelijk niet bedoeld als aanval op Djokovic. Integendeel: de Australiër staat de afgelopen jaren juist openlijk achter de Serviër. Zijn reactie werd door velen gelezen als een reactie met een knipoog na de 'respectloze' persconferentie.

Historische finale

Die steun is geen toeval. Waar Kyrgios jarenlang bekendstond als uitgesproken criticus van Djokovic, veranderde de verhouding tussen beiden tijdens de coronaperiode. Kyrgios verdedigde Djokovic in 2022 openlijk toen de Serviër Australië moest verlaten vanwege zijn vaccinatiestatus en sprak sindsdien vaker zijn waardering uit. Later dat jaar stonden de twee zelfs tegenover elkaar in de finale van Wimbledon, die Djokovic in vier sets won.

Ondanks alle randzaken ligt de focus voor Djokovic nu volledig op wat er zondag op het spel staat. In Melbourne kan hij zijn elfde Australian Open-titel veroveren en zijn totaal op 25 Grand Slam-zeges brengen. Tegenstander Alcaraz aast op zijn beurt op zijn eigen geschiedenis, door als winnaar de jongste tennisser te zijn in de geschiedenis die alle Grand Slam heeft gewonnen. Zo krijgt de finale niet alleen sportieve lading, maar ook een extra randje door alles wat er in de aanloop al is gebeurd.

