Rafael Nadal is inmiddels al bijna een jaar toptennisser af en dus heeft de 39-jarige Spanjaard tegenwoordig genoeg tijd om over andere dingen na te denken en te reflecteren op zijn eigen loopbaan. Dat deed Nadal dan ook uitgebreid afgelopen week. "Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iemand ontslagen."

Nadal, de tennislegende met 22 Grand Slams op zijn naam, was afgelopen dinsdag te gast op VTEX 2025, een technologieforum in Lissabon. Daar sprak hij openhartig over diverse boeiende onderwerpen. Zo ging hij in op de rivaliteit in zijn carrière, de huidige situatie in de tenniswereld en zijn kenmerkende routines.

'De huidige situatie is een beetje vreemd'

De oud-toptennisser begon zijn toespraak door zich uit te spreken over een opmerkelijke kwestie in de tenniswereld. "De huidige situatie is een beetje vreemd, want de speler is zelf de baas. Spelers betalen fysiotherapeuten, coaches, iedereen." Volgens Nadal levert dat geen gezonde relatie op. "Op een bepaalde manier voelen de mensen die voor je werken dat als ze de waarheid vertellen, ze hun baan riskeren. Ze kunnen dus niet handelen zoals het hoort."

'Ik heb nog nooit iemand ontslagen'

Daarom maakte de Spanjaard tijdens zijn carrière altijd duidelijk dat zijn team niet in gevaar was en dat ze hem de dingen konden vertellen die hij liever niet hoorde. "Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iemand ontslagen. En dat komt omdat ik nooit excuses heb gezocht of het team de schuld heb gegeven als het misging."

Bij verlies stook Nadal altijd zijn hand in eigen boezem. "Mijn team deed het namelijk goed. Als we wonnen, was het hetzelfde team, dus als het niet goed ging, kwam dat doordat ik de dingen niet deed zoals het moest. Het gaat erom eerlijk te zijn tegen jezelf en vertrouwen te hebben in mensen", legde hij uit.

'Als je ze kunt vermijden, is dat beter'

Nadal stond tijdens zijn loopbaan bekend om zijn eigenaardige routines, zoals het zweet afdeppen tijdens een service. "Ik heb altijd deze routines gehad tijdens wedstrijden. Als je ze kunt vermijden, is dat beter", onthulde hij verrassend. "Tennis is een zeer veeleisende sport, die veel energie kost." Daarom is het volgens hem beter om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven.

'We hoeven onze concurrenten niet te haten'

Op het einde van zijn toespraak vertelt Nadal te genieten van de huidige rivaliteit in het toptennis. Hij vindt vooral het wederzijds respect erg mooi. "Als we in competitie zijn, hoeven we onze concurrenten niet te haten om op het hoogste niveau te presteren. Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor mijn dierbaarste rivalen. Ik zie vandaag bijvoorbeeld twee grote rivalen, zoals Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Ze strijden inderdaad het hele jaar door om de belangrijkste toernooien en ze haten elkaar niet, nee, ik denk dat dat positief is. En dit is een geweldige boodschap die de nieuwe generaties uitdragen."