Toptennisser Novak Djokovic maakt woensdag zijn opwachting bij de Davis Cup. De Serviër komt zelf niet in actie op de baan, maar wil wel een eerbetoon brengen aan de recent overleden coach Nikola Pilic.

Pilic overleed op 86-jarige leeftijd. Hij was een mentor voor Djokovic die hem dan ook zijn 'tennisvader' noemde. Het overlijden van zijn mentor deed de nummer vier van de wereld erg veel. Eerder barstte hij op het ATP-toernooi in Athene al in tranen uit.

Eerbetoon

Woensdag wordt opnieuw emotioneel voor Djokovic. Hij reisde af naar Bologna voor de Davis Cup-wedstrijden tussen Italië en Oostenrijk. Daar zal een bijzonder eerbetoon worden gebracht aan de overleden Kroaat.

Pilic heeft veel betekend voor het landentoernooi. Hij was de eerste coach die drie verschillende landen naar de overwinning leidde. Onder zijn leiding won Duitsland, met tennissers als Boris Becker en Michael Stich drie keer de troffee, in 1988, 1989 en 1993. Hij was ook captain van zijn eigen land. Kroatië won de Davis Cup-titel in 2005. Met Servië, als coach van onder andere Djokovic, won hij het toernooi in 2010.

Emotioneel

De impact van het overlijden van Pilic op Djokovic was in Athene al duidelijk zichtbaar. Nadat de 38-jarige zijn opponent Alejandro Tabilo in 7-6 en 6-1 van de baan had geslagen, werd er een filmpje getoond met prachtige beelden van Pilic en diens samenwerking met het Servische icoon. Djokovic hield het niet droog en was zichtbaar geëmotioneerd door de beelden van de man die hem zo na aan het hart ligt.

"Hij was meer dan een mentor en een coach voor mij", sprak Djokovic over Pilic. "Hij was onderdeel van de familie, voor mij en voor mijn broers. Hij hielp ons zo veel en ik zou niet zijn wie ik vandaag de dag ben zonder hem. Hij is helaas enkele maanden geleden overleden, maar ik wil de support en het geduld van iedereen vragen om hem respect te geven. Dat verdient hij, als de legende die hij is."