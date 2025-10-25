Juan Martin del Potro heeft gereageerd op een aantal stevige geruchten over zijn leven. De Argentijn zou volgens het geruchtencircuit vader worden, maar daar is niets van waar.

Del Potro kende in 2009 het hoogtepunt van zijn carrière. De voormalig topspeler wint in dat jaar de US Open en mag zich officieel Grand Slam-winnaar noemen. In 2022 speelde Del Potro een afscheidswedstrijd tegen de tennislegende Novak Djokovic. Onlangs werd de Argentijn ook genomineerd voor een plekje in de Hall of Fame van het tennis. In totaal pakte Del Porto 22 ATP-titels tijdens zijn glansrijke carrière.

Geruchten over zijn privéleven

Online kwamen er de laatste weken steeds meer geruchten dat Del Potro vader zou worden. De voormalig nummer drie van de wereld rekent via X echter direct af met de berichten over zijn mogelijke aanstaande vaderschap. Op dit moment heeft hij nog geen kinderen.

"Vandaag werd ik wakker met verschillende felicitaties dat ik vader zou worden. Ik zeg jullie nu, daar klopt helemaal niets van! Ik ken de persoon ook niet die het naar buiten heeft gebracht. Groeten aan iedereen en alsnog bedankt voor de lieve berichten", luidt de glasheldere uitleg van Del Potro via zijn social media-account.

Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá 😂



Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!!



Tampoco conozco a esa persona, jaja.



Saludos a todos y gracias igual por los

buenos deseos 🤗 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 23, 2025

Novak Djokovic

In de carrière van Del Potro bouwde hij een prachtige relatie op met zijn rivaal en tegenstander Djokovic. De Argentijn en de Serviër werden vrienden en eerstgenoemde wilde dan ook dolgraag dat Djokovic zijn tegenstander zou worden in zijn afscheidswedstrijd. De Serviër ging akkoord, stapte in het vliegtuig naar Buenos Aires en gaf Del Potro het afscheid dat hij verdiende tijdens de Argentinian Open van 2022.

Djokovic denkt zelf nog niet aan stoppen. De 38-jarige Servische tennislegende krijgt op bijna elk toernooi vragen over zijn pensioen, maar in een van zijn laatste afmeldingen gaf hij toch een hint. Djokovic melde zich af voor het Paris Masters-toernooi, maar in zijn afzegging vertelde de tennisser dat hij de fans 'volgend jaar weer hoopt te zien'. Djokovic lijkt nog één keer een Grand Slam te willen winnen voor hij afzwaait.