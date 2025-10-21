Novak Djokovic heeft zich nog maar eens teruggetrokken voor een toernooi. De Serviër kwakkelt al het hele jaar met zijn fysieke gezondheid en zal ook het masterstoernooi van Parijs aan zich voorbij laten gaan.

De 38-jarige 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië gaf geen reden voor zijn afzegging voor het toernooi in de Franse hoofdstad, dat van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november wordt gehouden. "Helaas kan ik dit jaar niet meedoen aan het masterstoernooi", schreef Djokovic op X. "Ik heb hier fantastische herinneringen en veel succes gehad door de jaren heen, vooral omdat ik de titel zeven keer heb veroverd. Hopelijk tot volgend jaar. Merci."

Fysieke problemen

Djokovic werd anderhalve week geleden uitgeschakeld door Valentin Vacherot in de halve finales van het masterstoernooi van Shanghai. De voormalige nummer 1 van de wereld had veel last van de warmte en kampte met fysieke problemen. Hij deed vorige week wel mee aan de zeer lucratieve Six Kings Slam in Riyad en ook daar ging het weer fout.

De Serviër werd in Saoedi-Arabië met keiharde cijfers onderuit tegen Jannik Sinner en zorgde vervolgens voor een merkwaardig moment in het duel om de derde plek. Djokovic verloor de eerste set van Taylor Fritz en gaf er toen plotseling de brui aan. Mogelijk houdt dat verband met zijn afmlding voor het toernooi in Parijs.

Moeizaam 2025

Djokovic is nog altijd de nummer vijf van de wereld, maar hij is ondertussen meer een parttime-tennisser geworden en dat komt mede door zijn fysieke toestand. De 38-jarige Serviër speelde vooralsnog slechts twaalf toernooien in 2025 en pakte slechts één keer een titel. Djokovic zette alles op alles om op de grandslamtoernooien te schitteren, maar strandde daar elke keer in de halve finales.

De 24-voudig grandslamkampioen doet waarschijnlijk nog aan twee toernooien mee dit jaar. Hij staat op de deelnemerslijst voor het ATP-toernooi van Athene en heeft zich ook gekwalificeerd voor de ATP Finals. Het is echter nog wel de vraag of Djokovic op tijd fit zal zijn voor het evenement in de Griekse hoofdstad.