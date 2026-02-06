Tennisicoon Richard Krajicek schoof vrijdag aan bij het tv-programma Vandaag Inside. De winnaar van Wimbledon in 1996 werd al snel van zijn stuk gebracht door de obscene onderwerpen en vragen die om zijn oren vlogen. 'Sorry, nu moeten we echt stoppen.'

Krajicek zat aan de bar naast sportmarketeer Chris Woerts en luisterde naar de inleidende gesprekken zonder er zelf aan deel te nemen. Het ging onder meer over poepen. Ex-profvoetballer Johan Derksen vroeg: "Hoe doe jij dat met poepen, Richard? Neem je een paar espressootjes?"

De partner van model en schrijfster Daphne Deckers legt vervolgens uit dat hij geen koffie drinkt. En op de vraag van presentator Wilfred Genee of het verder prima gaat met zijn ontlasting, zegt hij "Ja hoor, dankjewel. Het gaat allemaal goed."

Operatie bij Richard Krajicek

Vorig jaar onderging Krajicek een operatie. Genee wil weten hoe het nu met hem gaat qua gezondheid. "Het gaat heel goed, dankje. Ik had een aneurysma.. Mijn aorta was te groot. Daar hebben ze iets omheen gedaan, kleiner gemaakt eigenlijk. Het is allemaal opgelost. Ik kan nog niet voluit sporten. Het leukste wat ik nu vind is fietsen in de bergen. Dat mag ik eind mei weer doen."

Hij legt uit dat hij zijn hartslag onder de 120 slagen per minuut moet houden. Waarop ex-topvoetballer Renè.van der Gijp vraagt hoe Krajicek dat dan doet qua intieme activiteiten in de slaapkamer. "Even serieus man. Nou ja. Dan kan je niet meer in alle vuur aan de slag", oppert Van der Gijp.

ABN Amro tennistoernooi

Genee vindt het iets te genant worden en zegt: "Hij komt hier voor het ABN Amro tennistoernooi". Daar is Krajicek de toernooidirecteur van.

"Ik heb me helemaal voorbereid, wat me allemaal gevraagd kan worden", zo reageert hij. "En eerst hebben we het over stoelgang, dan over, ja dat dus. Alles wat ik voorbereid heb kan overboord." Gijp weet wel een oplossing: "Weet je wat, neem vanavond Chris mee naar huis. Laat Chris het vuile werk doen." Genee sluit het onderwerp af met: "Sorry, nu moeten we echt stoppen."