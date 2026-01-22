Daphne Deckers mag dan al sinds 1999 getrouwd zijn met voormalig toptennisser Richard Krajicek, er blijven verbeterpuntjes in het huwelijk tussen de twee. Dat blijkt wel als de schrijfster door een stapel oude post heen bladert.

Deckers blijkt het jaar te zijn begonnen met ten minste één goed voornemen: opruimen. Het inmiddels 57-jarige model, ook bekend van haar rol in de James Bond-film Tomorrow never dies, nam een stapel papier in de keuken onder handen en kwam iets tegen wat haar interesse wekte.

Deckers ontdekte het noodplanboekje van de overheid. "‘Bewaar mij goed!’ staat erop", schrijft ze in haar Libelle-column. "Nou, dat is gelukt." Hoewel het boekje al begin december was bezorgd, blijkt Deckers er nog aan toe gekomen te zijn het door te bladeren.

" In wat voor wereld zijn we beland dat we zo’n boekje in de bus krijgen?", vraag Deckers zich af over de uiting van de overheid waarin wordt gesteld dat Nederlanders rekening moeten houden met een noodsituatie, want 'er kunnen aanvallen komen op onze internetverbindingen, stroomkabels en gasleidingen.' Daarom zou iedereen het zonder hulp van buitenaf 72 uit moeten kunnen zingen.

"Nu las ik eind vorig jaar in de media dat zes gezinnen in Roermond dit bij wijze van proef drie dagen hebben geprobeerd", schrijft Deckers. "Alles was goed verlopen, al was een van de mannen wel bij de buren naar Max Verstappen gaan kijken. Want tja, de televisie deed het niet. Zo komen we die noodsituatie wel door, jongens!"

Er blijkt geen enkele reden voor Deckers te zijn om in paniek te raken. Krajicek blijkt het boekje namelijk wel te kennen, zo vertelt ze: Ik loop met het boekje naar Richard en zeg: “Heb je dit gezien? We hebben van alles nodig, van natte doekjes tot een noodradio.” “Heb ik allang in huis gehaald”, zegt hij. “Alles staat op zolder.”

Het brengt Deckers tot een opvallende conclusie: "‘Praat met elkaar’, lees ik in het boekje. Nóg een puntje van aandacht."