Voor veel tennissers is het een droom om een toernooi als Wimbledon te winnen. Stefanos Tsitsipas had echter een hele andere droom, en die is al uitgekomen.

De Griekse tennisser idoliseerde niemand minder dan Roger Federer toen hij zijn eigen tennisloopbaan begon en kreeg later de kans om tegen de twintigvoudig Grand Slam-kampioen te spelen. Dat gebeurde wel in de nadagen van diens loopbaan.

Tsitsipas wist zelfs een paar overwinningen op Federer te boeken nadat hij was doorgedrongen tot de top van het tennis, maar zijn bewondering voor de Zwitserse grootheid is nooit verdwenen.

Afscheid

Die bewondering kwam aan het oppervlak toen Tsitsipas aanwezig was bij Federers afscheid in de O2 Arena in Londen in september 2022, waar Federer zijn laatste wedstrijd speelde aan de zijde van zijn oude rivaal Rafael Nadal tijdens de Laver Cup. De emoties liepen hoog op terwijl de Zwitser afscheid nam van zijn trouwe fans na zijn indrukwekkende carrière, en Tsitsipas stond als lid van Team Europe midden in de feestelijkheden.

Na de afscheidsavond in Londen plaatste Tsitsipas een foto waarop hij slapend te zien is met een gesigneerd racket van Federer. Nu heeft hij verteld over het moment dat enorm veel voor hem betekende. “Het was een emotionele week. Ik heb die avond gehuild, om te beginnen. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zou huilen om iemand anders, en zeker niet binnen de tenniswereld", aldus Tsitsipas tegenover Tennis365.

'Dat raakte me diep'

De Griek vervolgde: "Dus ik was die avond echt aan het terugblikken op hoe mijn droom ooit begon, hoe ik opkeek naar Roger. En toen was ik daar, op het moment dat hij zijn afscheid nam. Dat wist ik. En dat raakte me diep.”

Tsitsipas leefde ontzettend met Federer mee, en het afscheid raakt hem nog steeds. “Hij is uiteraard mijn idool, en om hem op deze manier afscheid te zien nemen – dat is waarschijnlijk de grootste droom die ooit is uitgekomen voor mij.”

Nostalgisch bezit

Uiteraard heeft de Griekse tennisser nog steeds het racket van zijn idool. Hij bevestigde zelfs dat hij er nooit afscheid van zal doen. "Heb ik het racket nog? Natuurlijk heb ik het racket nog. Ik verkoop het voor geen enkele prijs! Dit is een nostalgisch bezit.”