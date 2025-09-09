Tennisicoon Roger Federer is in zijn thuisland Zwitserland opgedoken met de beroemde hollywoodactrice Halle Berry. In het 'adembenemende' landschap genieten ze samen van typisch Zwitserse taferelen. Al werkt de Amerikaanse af en toe op de zenuwen van Federer.

De twee nemen samen een ludiek spotje op voor de 'mooie herst' in Zwitserland. De reclame bestaat uit zogenaamde backstagebeelden van Federer, Berry en de regisseur. Daarbij zorgt de actrice voor de nodige irritatie. Zij zou namelijk wel erg onder de indruk zijn van het geboorteland van de 20-voudig grandslamwinnaar.

Het begint er al mee dat ze een lamp in het water laat vallen. "Ze is zo geweldig", zegt Federer vervolgens cynisch over zijn tegenspeelster. "Om met haar te werken is een beetje...", vervolgt hij. "Het is best moeilijk om mee te dealen als regisseur", valt die in de rede. In de beelden die volgen is Berry haar tekst vergeten.

'Mooi' dekt de lading niet

Als ze even later met de 44-jarige tennislegende op een boot staat weigert Berry zich opnieuw aan de tekst te houden. "Zwitserland is mooi. Ik weet het niet, moet ik echt 'mooi' zeggen? Ik vind het meer 'indrukwekkend' of 'adembenemend'", zegt ze. "Als ik een rapper zou zijn zou ik het 'de Halle Berry van de landschappen' noemen. 'Mooi' dekt de lading niet."

"Man, ze neemt wel haar tijd", zegt Federer vervolgens in de camera. Dat doet Berry ook bij het kaasfonduen. "Het leek wel alsof ze bewust de boel ophield", aldus de regisseur. "Natuurlijk deed ik het express", zegt Berry. "Ik wilde hier zo lang mogelijk blijven."

Bond girl

De 59-jarige Berry begon haar carrière als model en brak door als Bond girl in de James Bond-flim Die Another Day uit 2002. Ze speelde ook de hoofdrol in Catwoman en had een rol in de films uitd de X-Men serie.

Federer is inmiddels ook wel gewend aan de camera. Hij speelde al in verschillende tv-reclames. Hij werd in 2016 uitgeroepen tot Most Marketable Sports Person. Dat jaar verdiende hij 49,2 miljoen pond aan samenwerkingen met sponsors.