Dit is het gigantische vermogen van Roger Federer: tennislegende was best verdienende sporter ter wereld

Roger Federer (43) is een van de succesvolste tennissers ooit. Toen de Zwitser in 2022 afzwaaide had hij twintig grandslamtitels veroverd. Niet alleen met zijn sportieve successen stroomde het geld binnen bij 'Fed', ook sponsoren waren dol op de alom geliefde topper en gaven hem dikke contracten. Dit is het vermogen van Roger Federer.

In 2003 won Federer voor het eerst een grandslamtitel (Wimbledon), waar het in het tennis allemaal om draait, want daar is het prijzengeld het hoogst en zijn de meeste punten voor de ranking te verdienen.

Ook bij andere grote toernooien sloeg hij meermaals toe: hij won zes keer de ATP Finals, werd olympisch kampioen in het herendubbel in 2008 en was 28 keer de sterkste bij een masterstoernooi (de categorie onder de grandslams).

Prijzengeld van Roger Federer

Volgens de site van de tennisbond ATP sloeg de Zwitserse maestro in het enkel- en dubbelspel dik 130 miljoen dollar binnen, oftewel ruim 114 miljoen euro. De man uit Bazel harkte volgens zakenblad Forbes in totaal meer dan 1 miljard dollar binnen, waarvan 90% afkomstig was uit sponsordeals en zakelijke activiteiten. Die inschatting deed het blad in 2022, nadat het twee jaar eerder Federer had ingeschaald als best verdienende sporter ter wereld.

Het vermogen van Roger Federer

Geld verdienen is, zoals elke lezer van Sportnieuws.nl inmiddels ook wel heeft gemerkt, niet hetzelfde als geld hebben. Een flink deel gaat naar de fiscus, er moeten rekeningen worden betaald, sommige investeringen mislukken faliekant.

Dus wat is er nog over van die geldberg bij Federer? Nog aardig wat, zo schat Celebrity Net Worth in. De site houdt het op 550 miljoen dollar, oftewel 482 miljoen euro.

Rijkste tennissers

De site The Scotsman vindt het bedrag dat CNW noemt realistisch en neemt het over in zijn overzicht van rijkste tennissers.

De site meldt: "De Zwitserse ster Roger Federer is de rijkste tennisser in de geschiedenis, met een geschat fortuin van 550 miljoen dollar. Hij is nu met pensioen en won 20 grandslamtoernooien tijdens een carrière waarin hij 310 weken de nummer één van de wereld was, waaronder een record van 237 opeenvolgende weken. Uniqlo betaalde Federer naar verluidt zo’n 30 miljoen dollar per jaar om hun tenniskleding te dragen."

Kledingmerk

Allicht weet niemand wat exact de situatie is op de bankrekeningen en portfolio's van Federer. De site Alux komt bijvoorbeeld met een lagere raming, van 450 miljoen dollar. Forbes rakelt nog enkele interessante financiële hoogtepunten op voor de baltovenaar.

"De grootste financiële meevaller voor de tennislegende zou wel eens kunnen komen uit zijn aandeel in het Zwitserse sportkledingbedrijf On, dat in september 2021 naar de beurs ging. Zijn gelijknamige stichting heeft sinds de oprichting meer dan 50 miljoen dollar ingezameld en 1,5 miljoen kinderen in Afrika onderwijs gegeven", meldt de site.

Auto's van Roger Federer

Ondanks de extreem succesvolle loopbaan van Federer, de adoratie die hij overal ter wereld kreeg en de flair die hij op de tennisbaan vertoonde, bleef er rond de Zwitser het imago hangen van nederigheid en alledaagsheid. Hij was niet iemand met veel uiterlijk vertoon, hij liet niets zien van een eventuele poenerige en ontspoorde levensstijl.

Maar Federer hield wel degelijk van luxe. Zo kocht hij enkele dure wagens (waarbij zijn partnerschap met Mercedes-Benz vast zal helpen qua prijs) en werd hij een van de uithangborden van het exclusieve horlogemerk Rolex. Hij bezit meerdere luxe huizen, onder andere in Zwitserland en Dubai. Zijn villa’s zijn vaak voorzien van moderne architectuur en luxe faciliteiten zoals zwembaden en tennisbanen. Federer investeert ook in kunst en andere verzamelobjecten, hoewel hierover minder details publiekelijk bekend zijn.