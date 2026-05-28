Serena Williams is al een tijdje tennisster af. De 44-jarige Amerikaanse geldt als één van de besten ooit. Williams bouwde een indrukwekkend palmares op in haar actieve carrière. Mogelijk komen er nog wat prijzen bij, want het tennisicoon aast op een comeback.

Internationale media jagen massaal op de primeur van Williams' terugkeer. Het balletje begon te rollen in The Served Podcast, van onder anderen voormalig nummer 1 bij de mannen Andy Roddick. Hij claimt samen met journalist Jon Wertheim dat de Amerikaanse van plan is om op het iconische Queen's te gaan dubbelen met de pas 19-jarige Victoria Mboko uit Canada.

De eerste geluiden over de spraakmakende comeback van Williams kwamen eind 2025, toen de Amerikaanse zich inschreef voor de verplichte dopingcontroles. Roddick nam destijds geen blad voor de mond: "De enige reden dat je weer in het dopingprotocol stapt, is omdat je de optie wil hebben om terug te keren. Je doet dat niet om 1000 procent met pensioen te blijven."

Terugkeer op Wimbledon?

Sinds 22 februari staat niets een terugkeer van Williams in het tennis meer in de weg. "Ik denk niet dat ze alleen gaat dubbelen op Wimbledon", sprak Roddick in de nieuwste aflevering. "Ik denk dat ze ook enkelspel gaat spelen. Maar ik denk dat er een kleine kans is dat ze daarvoor al enkelspel speelt", vertelde hij verder.

"Op dit moment zou ik meer verrast zijn als ze niet terugkomt, gewoon om het af te ronden. Ik denk dat we haar professioneel tennis gaan zien spelen", aldus Roddick. "Ik wil Serena terug op de tennisbaan. Dat zou ongelooflijk zijn. Ik hoop dat het gebeurt!"

Queen's

Dat moet dan gebeuren in de romantische setting van Queen's, het grastoernooi dat steevast geldt als belangrijkste voorbereider op Wimbledon. De organisatie mag daar twee wildcards uitdelen. Op 8 juni, een dag na Roland Garros, begint Queen's.

Grandioze carrière Serena Williams

Serena Williams wordt algemeen beschouwd als een van de grootste tennissers aller tijden. In haar fenomenale carrière won ze 23 grandslamtitels in het enkelspel, een absoluut record in het Open-tijdperk. In zijn totaliteit blijft alleen Margaret Court (24) haar voor.

Daarnaast behaalde ze samen met haar zus Venus 14 grandslamtitels in het dubbelspel en veroverde ze vier olympische gouden medailles. Ze stond in totaal 319 weken op de nummer één-positie van de wereld. Naast haar ongekende sportieve dominantie brak ze talloze barrières en werd ze een mondiaal icoon voor gelijkheid, tot ze in 2022 afscheid nam van de topsport. Williams is getrouwd met Alexis Ohanian en heeft twee kinderen: Alexis Olympia Jr. (2017) en Adira River (2023).

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover