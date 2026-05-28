Topsporters zijn ook net mensen. Dat bewees de Griekse tennisster Maria Sakkari op Roland Garros. De tranen rolden bij haar over haar wangen toen een journalist begon over haar moeder.

In de eerste ronde leverde de 30-jarige toptennisster een stunt van jewelste door het aanstormende Tsjechische talent Linda Nosková in straight sets te verslaan: 7-5 7-6 (3). Daarna schoof Sakkari zoals gebruikelijk aan op het persmoment. Daar vond zich een mooi moment plaats tussen haar en een Uruguayaanse journalist.

Tranen bij Maria Sakkari door vraag over moeder

"Het duurde me een tijdje voordat jij de dochter was van Angeliki, want ik kende haar erg goed", trapte de verslaggeefster af. Sakkari is een kind van de voormalig Griekse tennisster Angeliki Kanellopoulou, die in haar carrière twee keer de derde ronde van Roland Garros bereikte. De journaliste speelde op jeugdniveau met Kanellopoulou. "Dat is indrukwekkend", glunderde Sakkari.

De verslaggeefster wilde graag van Sakkari wat de invloed van haar moeder op haar spel was. "Ze had een sterk karakter weet ik nog, hoe is ze nog betrokken bij jou?", vroeg de Uruguayaanse. "Het is mooi om te zien dat mensen mijn moeder herinneren toen zij een speelster was. Ze is geweldig. Verdomme, ik weet niet waarom ik emotioneel word", reageerde Sakkari. "Ze is de reden dat ik hier ben", zei ze vervolgens met betraande ogen.

Het leverde aandoenlijke beelden op. Sakkari kreeg van een welgemanierde journalist nog een tissue om haar tranen weg te vegen. Maar het hielp amper. "Ik weet niet waarom ik emotioneel word, waarschijnlijk omdat ik amper over haar praat - of zelden iemand zie die haar echt kent. Ik denk dat het erg belangrijk is om een ouder te hebben die begrijpt wat jij voelt", ging de Griekse verder, waarna weer een nieuwe lading tranen kwamen. "Ik huil niet omdat ik verdrietig ben, het is een mooi iets om te praten met iemand die haar kent. Ze was een geweldige speler."

Kanellopoulou stopte al op haar 25e met haar profcarrière. Met haar kennis loodste ze haar dochter naar de wereldtop. "Het is geweldig om haar aan mijn zijde te hebben", verzekerde de Griekse. Sakkari stond in het verleden twee keer in de halve finale van een grandslamtoernooi, in 2021 bereikte ze de laatste vier van Roland Garros. In maart 2022 bezette ze plek 3 op de mondiale tennisladder.

Sakkari bereikte donderdag zelfs de derde ronde van Roland Garros. Nadat ze de eerste set van de Amerikaanse Claire Liu verloor, boog ze het vervolgens volledig om. Sakkari won de tweede en derde set overtuigend met 6-3 en mag zich opmaken voor een partij tegen Maja Chwalinska uit Polen.

