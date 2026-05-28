In Nederland is het de laatste dagen vrij warm geweest en ook in Parijs Die hoge temperaturen zorgen op Roland Garros voor flink wat problemen bij de tennissers. Spelen in zulk weer is natuurlijk een enorme uitdaging en dat blijkt wel, want het aantal opgaves en afmeldingen ligt ontzettend hoog.

Wie de afgelopen dagen de thermometer in de gaten heeft gehouden, zou denken dat de zomer al begonnen is in Nederland. Ietsje zuidelijker is het zelfs nóg warmer. In Parijs is het vanaf het begin van Roland Garros al boven de dertig graden en dus is het flink zwoegen voor de tennistoppers op het gravel in Parijs.

De spelers proberen met ijszakken en koude handdoeken de warmte te lijf te gaan, maar dat is niet altijd succesvol als je urenlang in de zon moet spelen. Zo kreeg tennisser Casper Ruud in de eerste ronde naar eigen zeggen een soort hitteberoerte. Hij wist desondanks zijn partij wel uit te spelen en won zelfs nog.

Het uitspelen van hun wedstrijd is echter niet alle spelers gegeven. Het mannentoernooi op Roland Garros wordt namelijk ontsierd door een hoog aantal opgaves en afmeldingen. De tweede ronde is nog bezig, maar nu al is het aantal opgaves hoger dan in de meeste edities van de afgelopen jaren.

Tennissers vallen bij bosjes om

Tot nu toe zijn er zeven spelers geweest die tijdens hun partij hebben opgegeven óf die zich voor hun wedstrijd hebben teruggetrokken. In de afgelopen vijf jaar lag dat aantal alleen in 2025 hoger, want toen gebeurde het acht keer. Dat was echter in het hele toernooi en aangezien er dit jaar nog flink wat partijen gespeeld moeten worden, is de kans vrij groot dat aantal overtroffen zal worden.

De acht opaves en walkovers van vorig jaar waren al een flinke uitschieter, want in de vier edities daarvoor kwam het totale aantal niet boven de vier uit. Ook de huidige editie heeft die jaren dus al ruimschoots overtroffen.

Uiteraard zijn niet alle opgaves te linken aan de hitte, want de Belgische tennisser Alexander Blockx raakte tijdens een training geblesseerd aan zijn enkel. Toch zullen de hoge temperaturen de spelers ook niet bepaald helpen.

Ook afmeldingen voor het toernooi

Voor het mannentoernooi is het een hard gelag, want in aanloop naar Roland Garros waren er ook al een hoop afmeldingen. Dat waren niet de minsten, want onder meer titelhouder Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti moesten door een blessure afhaken.

