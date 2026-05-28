Voor Tallon Griekspoor zit het enkelspeltoernooi op Roland Garros er al op, maar zijn vriendin is wel nog van de partij. Tennisster Anastasia Potapova komt donderdag in de tweede ronde in actie en speelt dan een bijzondere partij, want ook haar tegenstandster is onderdeel van een bekend tenniskoppel.

Griekspoor haalde vorig jaar nog de achtste finales in Parijs, maar dit jaar verging het hem een stuk minder op het gravel van Roland Garros. De beste Nederlandse tennisser van dit moment strandde al in de eerste ronde tegen Matteo Arnaldi uit Italië en dat was een volgende tegenvaller in een teleurstellend gravelseizoen. Griekspoor verloor namelijk zes van zijn zeven duels op het hoogste niveau.

Bij zijn geliefde hangt de vlag er echter totaal anders bij. Griekspoor vormt sinds vorig jaar een koppel met Potapova en zij lijkt de vorm juist volledig te hebben gevonden sinds de toernooien op het gemalen baksteen worden gehouden. Ze haalde de finale in Linz, kwam tot de halve finales in Madrid en begon ook in Parijs erg sterk. Potapova gunde de Australische Maya Joint slechts drie games.

Strijd der tenniskoppels

De in Rusland geboren tennisster, die sinds dit jaar uitkomt voor Oostenrijk, mag donderdag opnieuw aan de bak. Dan speelt ze in de tweede ronde tegen Katie Boulter. Daarmee wordt het een strijd der tenniskoppels in Parijs, want ook Boulter heeft aangepapt met een bekend collega.

De Britse tennisster is al jaren samen met de Australiër Alex de Minaur, die op dit moment de nummer 7 van de wereld is bij de mannen. Boulter en De Minaur zijn sinds december 2024 zelfs verloofd en gaan dus binnenkort trouwen. Het duel tussen Potapova en Boulter, die elkaar nog nooit eerder troffen, is daarmee dus ook een strijd der tenniskoppels.

De Minaur wel door bij de mannen

Waar Griekspoor in het mannentoernooi dus al is uitgeschakeld zit De Minaur er wel nog in. Hij staat zelfs al in de derde ronde nadat zijn tegenstander Alexander Blockx zich door een blessure moest terugtrekken voor hun partij in de tweede ronde.

