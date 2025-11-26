Voormalig toptennisster Serena Williams heeft haar volgers verrast met hartverwarmende beelden op Instagram. De Amerikaanse keerde plotseling terug op de tennisbaan met een speciale partner.

Er doken zeldzame beelden op van de 44-jarige op de tennisbaan. Williams heeft sinds het einde van haar topsportcarrière in 2022 altijd de verleiding van een comeback weerstaan. Ze wilde haar tijd doorbrengen met haar familie en geen offers meer brengen voor de sport.

Toch verscheen ze dinsdag weer met een racket in haar hand. Ze betrad de baan met een bijzondere tennispartner: haar jongste dochter Adira. "Dit ben ik terwijl ik mijn passie voor tennis deel met mijn jongste dochters", schrijft Williams bij de beelden.

Williams heeft twee dochters met haar man Alexis Ohanian: Olympia en Adira. Haar oudste kind kreeg ze al tijdens haar tenniscarrière. Dat had zowel fysiek als mentaal veel impact op de ex-tennisser.

Gewichtsverlies

Ze onthulde eerder dat ze kampte met postnatale depressie. Bovendien kreeg ze in het laatste jaar van haar carrière kritiek van haar coach over haar lichaam. Volgens Patrick Mouratoglou had Williams beter op haar gewicht moeten letten. "Ik weet het nog heel goed. Na haar zwangerschap zei ik tegen haar: 'Luister, Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, want dat is niet mijn zaak. Maar tennis is een sport waarin je je overgewicht echt niet kan veroorloven'", zo vertelde de tenniscoach eerder tegen The Guardian.

Inmiddels heeft ze hard gewerkt aan haar lichaam. Naast trainingen gaf ze toe dat ze het afslankmedicijn GLP-1 gebruikte. "Door het middel viel Williams maar liefst veertien kilo af. "Ik voel me goed en gezond. Ik voel me licht, fysiek en mentaal", zei Williams daarover.

