De terugkeer van Venus Williams wordt mooier en mooier. De tennislegende vierde deze week haar langverwachte terugkeer op de tennisbaan en dat gaat de 45-jarige bijzonder succesvol af. Na haar victorie in het dubbelspel was het in haar enkelpartij namelijk ook raak. En dat was nog niet alles, want naast de baan deelde ze fraai liefdesnieuws.

In Washington D.C, in de Verenigde Staten, plaatste de legendarische tennisster zich namelijk voor de tweede ronde. Ze rekende overtuigend af met haar landgenote Peyton Stearns (6-3, 6-4) en dat kon het publiek in Amerika natuurlijk bekoren. Stearns is immers niet de minste, ze staat 35ste op de wereldranglijst. Tot vreugde van het publiek won het tennisicoon echter met overmacht.

Bijna een record voor Venus Williams

Van die WTA-lijst is Williams allang verdwenen, want ze kwam bijna anderhalf jaar niet in actie en zakte dus vele plaatsen. Haar glansrijke terugkeer belooft echter veel goeds. In de geschiedenis kwam het maar een keer voor dat iemand ouder dan haar een wedstrijd op WTA Tour-niveau heeft gewonnen. Dat was Martina Navritilova, die in 2004 maar leifst 47 jaar oud was tijdens een zege op Wimbledon.

Verloofd met acteur

En dan was er ook nog heuglijk nieuws over het liefdesleven van Williams, die eerder dit jaar met een grote ring om haar trouwvinger werd gespot. Ze vertelde na de wedstrijd namelijk dat ze verloofd is. Williams heeft een relatie met acteur Andrea Preti (37). "Mijn verloofde is hier en hij moedigt me echt aan om door te gaan"., zo klapte Williams uit de school. "Hij heeft me nog nooit zien spelen."

i Andrea Preti en Venus Williams © Getty Images

Een dag eerder was het al raak in het dubbelspel. In de nacht van maandag op dinsdag speelde Williams samen met Hailey Baptiste tegen Eugenie Bouchard en Vlervie Ngounoue. Het Amerikaanse duo liet geen spaan heel van Bouchard en Ngounoue: 6-3, 6-1. Het was de eerste keer dat Williams dubbelde sinds 2022, toen deed ze dat met haar minstens zo legendarische kleine zusje Serena Williams.

De zusjes Williams waren jarenlang een sensatie op de tennisbaan. Serena won maar liefst 23 grandslamtoernooien, Venus heeft er zeven op haar naam staan. Daarnaast waren ze als duo vaak onverslaanbaar. Op de Spelen van 2000, 2004 en 2012 wonnen ze olympisch goud. De eerste keer gebeurde dat door het Nederlandse duo Kristie Boogert en Miriam Oremans te verslaan. Serena is sinds 2022 overigens gestopt.

Nieuwe uitdaging Venus Williams

Woensdagavond (Nederlandse tijd) speelt Williams weer met Baptiste. Dan is in het dubbelspel het als tweede geplaatste duo Zhang Shuai en Taylor Townsend de tegenstander. In het enkelspel treft Williams een dag later Madgalena Frech uit Polen.