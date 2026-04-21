Venus Williams weet maar niet wat stoppen is. Het Amerikaanse tennisicoon is al tijden de oudste speelster op het circuit, maar dat weerhoudt haar niet van het spelen van wedstrijden. Wel begint de tijd langzamerhand haar tol te eisen. Bij het WTA-toernooi in Madrid verloor Williams voor de zoveelste keer op rij.

Met haar 45 jaar is Venus Williams bij lange na de oudste professionele tennisspeelster op dit moment. Toch is de Amerikaanse legende nog altijd volle bak aan het trainen. Naar eigen zeggen, kan ze simpelweg geen genoeg krijgen van haar sport. Maar hoe leuk het nou is om echt elk duel te verliezen, is nog maar de vraag. Daar lijkt het bij de voormalig nummer één van de wereld echter steeds meer op.

Verliesreeks

Waar haar één jaar jongere zusje Serena al bijna vier jaar geen wedstrijd meer heeft getennist, is dat bij Venus nog altijd niet het geval. Het tennisicoon ontvangt de een na de andere wildcard, en speelt dus nog steeds op hoog niveau. Wel moet ze uitkijken dat haar carrière niet als een soort nachtkaars uitgaat.

Tuurlijk hebben veel liefhebbers van de tennissport voornamelijk respect voor de prestaties van Williams, die begin dit jaar nog deelnam aan de US Open. Maar toch is het ietwat pijnlijk om te zien hoe het haar vergaat. Zo verloor de Amerikaanse haar laatste tien wedstrijden en won ze maar één keer in haar laatste vijftien duels. Ze won voor het laatst in juli 2025 in haar eigen Amerika. Momenteel is ze van de partij bij het WTA 1000-toernooi in Madrid, maar ook daar lukte het niet om een ronde door te stoten.

Moeizaam duel

Williams staat zelf inmiddels op plek 479 van de WTA-ranking. In de eerste ronde in Madrid trof ze een andere speelster met een wildcard, de Spaanse Kaitlin Quevedo die op plaats 140 staat. Quevedo is bovendien pas twintig en dus minder dan de helft van de leeftijd van haar opponent. Dat was ook te zien in de partij op het gravel in Spanje, die werd afgewerkt op het hoofdveld.

In de eerste set had de Spaanse geen enkele moeite met de zevenvoudig Grand Slam-winnares. Die trok Quevedo dan ook met 6-2 naar zich toe. De tweede set was al een stuk spannender. Maar na twee breaks tegen was het opnieuw de jonge Spaanse die won: 6-4. Daarmee verliest Williams voor de zoveelste keer op rij een wedstrijd, maar krijgt ze opnieuw veel respect. Quevedo speelt volgende ronde opnieuw tegen een Amerikaanse, Hailey Baptiste.