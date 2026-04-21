Jannik Sinner staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. De Italiaan veroverde onlangs weer de koppositie van de wereldranglijst, en is behoorlijk goed in vorm. Wel zag hij hoe zijn grote rivaal Carlos Alcaraz een prestigieuze award pakte. Desondanks was Sinner 'blij' om zijn rivaal weer eens te zien.

Bij het tennistoernooi in Monte Carlo was het dan eindelijk weer eens tijd voor de 'Nieuwe Klassieker' in het herentennis. Jannik Sinner versloeg daar in de finale eeuwige rivaal Carlos Alcaraz en veroverde bovendien ook nog eens de eerste plaats op de ATP-ranking terug. Toch moest Sinner toekijken hoe Alcaraz een Laureus Award binnenhaalde, waar ook de Italiaan voor was genomineerd.

Rivaal Alcaraz

Maar van echte vijandigheid is er geen sprake tussen de twee beste tennissers van dit moment. "Ik was erg blij hem (Alcaraz, red.) gisteren bij de Laureus te zien. Zijn afzegging heeft mijn besluit om naar Madrid te gaan niet beïnvloed", begint Sinner in gesprek met Sky Sports Italia. Sinner maakt woensdag zijn opwachting op het gravel van Madrid, terwijl Alcaraz moest afzeggen vanwege een blessure. Daardoor kan de Italiaan nog verder uitlopen op zijn concurrent. Wel feliciteerde Sinner de Spanjaard met zijn prijs.

Het gravel is doorgaans niet de favoriete ondergrond van de 24-jarige Sinner, maar dit jaar gaat het behoorlijk goed met hem. Al heeft hij geen al te beste herinneringen aan het toernooi in Madrid. "Ik heb vorig jaar niet in Madrid gespeeld en ben er nooit verder gekomend dan de kwartfinale."

'Een beetje moe'

"Maar dit is een kans om te leren hoe ik om moet gaan met deze ondergrond en wat ik kan aanpassen", vertelt Sinner over zijn eeuwige strijd met het gravel. "Ik weet wat ik in de afgelopen drie toernooien heb gedaan: het was een behoorlijk lange periode, maar fysiek voel ik me redelijk goed, ook al ben ik een beetje moe, zoals wel vaker."

"Ik ben er goed in om naar niemand te luisteren; alleen mijn team en ik weten hoeveel werk erin zit. Maar ik weet dat het seizoen in een oogwenk kan omslaan", meent Sinner. "Ik word niet uitgelaten als ik win, en ik raak ook niet ontmoedigd als ik verlies. Ik ben altijd kalm gebleven, ervan overtuigd dat de resultaten vroeg of laat wel zouden komen, omdat ik zo hard heb gewerkt." De nummer één van de wereld begint zijn campagne in de Spaanse hoofdstad op woensdag, en hoopt uiteraard op nieuw succes.