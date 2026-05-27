Coco Gauff boekte dinsdag een vrij eenvoudige overwinning op haar landgenote Taylor Townsend op Roland Garros. Maar de aanloop daarnaartoe verliep voor de Amerikaanse titelverdedigster allesbehalve vlekkeloos. Zo moest ze halsoverkop van auto wisselen na een aanrijding.

Als titelverdedigster is Coco Gauff met veel vertrouwen afgereisd naar het gravel van Parijs. In haar eerste ronde liet ze direct machtsvertoon zien tegen haar landgenote Taylor Townsend: 6-4, 6-0. Maar achteraf baarde de nummer vier van de WTA-ranking vooral opzien door details prijs te geven over haar nogal bewogen aanloop. Vlak voor het duel kwam de auto waarin ze reed tot een botsing.

Ongeval

Na afloop van het eenvoudig gewonnen duel vertelt de 22-jarige Amerikaanse over de bijzondere aanloop van de wedstrijd. "We hadden vandaag een klein auto-ongelukje op weg naar de locatie," begon Gauff, tegenover TNT Sports. "We reden tegen een paal aan die, volgens de politie, eigenlijk weg had moeten worden gehaald."

"Je voelde de klap", vervolgt Gauff, die zelf geen schade heeft opgelopen aan de onstuimige voorbereiding. "Daardoor morste ik mijn drinken door de hele auto. Eerst dacht ik dat we nog wel konden doorrijden. Maar toen ik uit de auto stapte, bleek dat er niet meer in te rijden viel. Dus uiteindelijk moest ik een taxi naar het stadion nemen."

'Bewogen dag'

Tot overmaat van ramp ging het voor Gauff ook nog mis toen ze richting het stadion wilde gaan. "Vlak voordat ik de baan op moest, bleef mijn jurk haken", geeft de tweevoudig Grand Slam-kampioene toe. "Dus mijn fysiotherapeut moest mij in de badkamer helpen om hem uit te trekken. Het was dus een bewogen dag. Maar ik heb het gevoel dat als er zoiets gebeurt, je even niet aan de wedstrijd hoeft te denken. Ik ben gewoon blij dat ik ongedeerd ben."

Wellicht heeft de wat minder ideale voorbereiding er wel voor gezorgd dat Gauff haar goede spel liet zien. Bovendien had ze als één van de weinige spelers niet al te veel last van de extreem hete omstandigheden in Parijs. Donderdag komt ze opnieuw in actie. Dan treft de titelverdedigster Mayar Sherif uit Egypte.

