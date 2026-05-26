Naomi Osaka is fulltime tennisser en parttime model. De Japanse viervoudig grandslamwinnares weet hoe ze een entree moet maken. Osaka kiest voor de grote toernooien vaak voor opvallende outfits. Dat is op Roland Garros niet anders.

De afgelopen jaren heeft ze fans versteld doen staan ​​met haar samenwerkingen met Nike en ontwerpers. Nu brengt ze 'Court-ure' naar de French Open. Tijdens haar persconferenties in aanloop naar haar partij in de eerste ronde tegen de Duitse Laura Siegemund wilde Osaka weinig kwijt over haar outfits.

Naomi Osaka schittert met bijzondere outfit

Maar dinsdag had ze zo de catwalk op kunnen gaan met haar glinsterende zwart-gouden ensemble, speciaal ontworpen door de Zwitserse modeontwerper Kévin Germanier. Osaka zag er prachtig uit, maar zal het ook warm hebben gehad. De temperatuur lag bij het betreden van de baan ver boven de 30 graden Celsius.

Daaronder droeg Osaka een oranje jurkje met pailletten. "De best geklede Naomi van Roland Garros heeft de lat weer hoger gelegd", schreef Outlander Magazine. Een mooi detail is dat de outfit van Osaka gemaakt is van gerecycled materiaal. "Het gravelseizoen had zo'n moment nodig, dus namen we haar mee naar een authentieke oranje gravelbaan in Parijs, passend bij de energie die haar deze week zal omringen

Wedstrijd tegen Laura Siegemund

Osaka is op het gemalen beton in Parijs als zestiende geplaatst. Ze kwam op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde. Osaka zal haar zinnen hebben gezet op een diepe run, maar trof met Siegemund meteen een taaie klant. De 38-jarige Duitse kwam vorig jaar tot de kwartfinales van Wimbledon en bereikte op de Australian Open en de US Open de derde ronde.

Toch stapte de Japanse na ongeveer twee uur tennis als winnares van de baan. In de eerste set brak Osaka haar tegenstander halverwege. Dat bleek genoeg voor setwinst. In set 2 was het Siegemund die door de service van haar tegenstander heen ging. Osaka repareerde die break echter gelijk, waardoor er een tiebreak kwam. Die ging vrij dominant (7-3) naar Osaka.

