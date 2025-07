De zusjes Williams behoorden jarenlang tot de absolute top in het vrouwentennis. Vooral Serena maakte veel indruk en won tal van titels. Zus Venus speelde vaak in haar schaduw, maar deed het ook niet onverdienstelijk op de WTA-tour. Donderdag deed ze, midden tijdens Wimbledon, een onthulling over haar gezondheid.

Tennisster Venus Williams heeft geregeld last gehad van vleesbomen. Dat vertelt de 45-jarige Amerikaanse donderdag in een interview. Vleesbomen zijn goedaardige gezwellen waarmee naar schatting de helft van alle vrouwen te maken heeft. Een klein deel ondervindt klachten doordat de knobbels op omliggende organen drukken. Dat kan leiden tot bloedingen, pijnklachten en verminderde vruchtbaarheid.

Kermend van de pijn op de vloer

Williams had onder meer last van vleesbomen voor het begin van de finale van het dubbelspel op Wimbledon in 2016, waar ze een team vormde met haar zus Serena. Venus lag kermend van de pijn op de grond in de kleedkamer. "Ik had zoveel pijn dat mijn zus het heft in eigen handen nam en een arts riep om me van de vloer te helpen."

'Dat was een keerpunt voor me'

Er moesten medicijnen aan te pas komen om Venus Williams weer op de been te krijgen. "De arts kwam me pijnstillers geven, waarna ik weer op de been kwam. Dat was een keerpunt voor me. Ik heb deze problemen niet in verband gebracht met iets dat behandeld kon worden. Ik wist niet dat ik met iets ongewoons leefde."

Indrukwekkende carrière

Venus Williams won in haar carrière liefst vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. Ook is ze olympisch kampioene in zowel het enkelspel als het dubbelspel. In totaal pakte ze 49 titels in het enkelspel en 22 in het dubbelspel. Uitstekende cijfers, maar ze komen niet in de buurt van wat haar zus Serena presteerde. Zij won liefst 73 WTA-titels, waarvan 7 keer de Australian Open, 3 keer Roland Garros, 7 keer Wimbledon en 6 keer de US Open. Tel daarbij nog 23 titels in het dubbelspel en vier gouden olympische medailles op en je snapt waarom het altijd over Serena ging en zelden écht over Venus.

Alles over Wimbledon

