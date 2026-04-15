Tennisser Jamie Murray heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 40-jarige Schot, die de broer is van de eveneens gestopte Andy, maakte dat woensdag bekend. Dat kwam dusdanig aan bij Andy dat hij een heel bijzonder eerbetoon bracht aan zijn broer.

Murray is de voormalige nummer 1 van de wereld in het mannendubbelspel. Hij won als dubbelaar zeven grandslamtitels en in totaal 34 titels. In 2015 bezorgden hij samen met broer Andy Groot-Brittannië de winst in de Davis Cup. Voor de Britten betekende dat hun eerste eindzege in de Davis Cup sinds 1936.

"Mijn tennisreis komt na 36 jaar ten einde. Ik voel me zeer bevoorrecht en dankbaar voor alle fantastische ervaringen die deze geweldige sport me heeft gegeven," schreef Murray, die vorig jaar augustus al zijn laatste partij speelde, op zijn Instagram. "Ik kijk ernaar uit om de echte wereld in te stappen."

Murray krijgt een hoop bijzondere reacties na zijn aankondiging, maar de meest speciale is misschien wel die van zijn broer Andy. De drievoudig grandslamkampioen in het enkelspel en voormalig nummer 1 van de wereld stopte zelf in 2024 met tennissen en sprak een wel hele bijzondere boodschap in voor zijn broer.

Bijzondere boodschap van broer Andy

"Jamie ik weet niet wat ik mooier vond toen we klein waren: om samen met jou op de baan te staan of om je op de kast te jagen", begint Andy zijn bericht. "Maar ik weet dat de manier waarop we elkaar pushten ons geholpen heeft om zover te komen als we zijn gekomen. Je was de eerste van ons om een Wimbledon-titel te pakken, je was de eerste Britse nummer 1 van de wereld sinds de jaren '70."

"Als ik terugkijk zijn veel van de momenten die het meeste voor me betekend hebben op de baan samen met jou geweest", stelt de Wimbledon-winnaar van 2013 en 2016. "Onze eerste Olympische Spelen in Beijing, het winnen van de Davis Cup en al die wedstrijden in Schotland. Ik zal je altijd dankbaar zijn voor die laatste wedstrijd op het Centre Court van Wimbledon. Het betekende alles voor me om dat met jou te kunnen delen en nu is het jouw beurt om te stoppen. Ik hoop dat je weet hoe trots we allemaal op je zijn."