De autobiografie van tennislegende Björn Borg deed vorige maand flink wat stof opwaaien. De Zweed daarin een aantal opvallende onthullingen en volgens media als The Hollwood Reporter en Variety is dan ook besloten om het boek te verfilmen.

De Zweedse regisseur Jonas Åkerlund gaat de bewerking van het boek Hartslag regisseren. De film gaat over de opkomst van de nu 69-jarige Borg als tennisser, zijn vijf opeenvolgende overwinningen op Wimbledon en het vroege einde van zijn carrière. "Iedereen kent Björn Borg vanwege zijn legendarische momenten op het veld, zijn felle, ongeëvenaarde kracht als atleet en icoon", aldus Åkerlund in een verklaring.

"Ik heb mijn hele leven in wedstrijden doorgebracht, zowel op als buiten het veld", aldus Borg. "Jonas wil beide kanten verkennen, en ik denk dat de tijd daarvoor rijp is. Hij heeft het oog, de energie en de moed om mijn verhaal op zijn eigen manier te vertellen."

In 2017 was Borg ook al onderwerp van een film. In de film Borg/McEnroe stond de rivaliteit tussen de Zweed en de Amerikaan John McEnroe centraal.

Onthullingen over drugsverslaving en ernstige ziekte

Borg stond op de baan altijd bekend als een ijskonijn doordat hij zijn emoties zelden tot nooit toonde tijdens zijn carrière. Hij stopte al op jonge leeftijd met tennissen en leek een relatief rustig leven te leiden, maar niets bleek minder waar. Borg onthulde in zijn boek dat er in zijn privéleven allerlei dingen aan de hand waren.

De Zweed, die in zijn loopbaan elf grandslamtitels wist te winnen, maakte bekend dat hij bijna het leven liet door een drugsverslaving. Hij kreeg in de jaren '90 in Nederland een hartstilstand doordat hij op een avond veel drank en drugs tot zich nam. De combinatie van drank en drugs leidde tot de hartstilstand. Borg werd gereanimeerd en ontwaakte uiteindelijk in het ziekenhuis, met zijn vader Rune naast hem. Dat zijn vader hem zo moest zien, deed hem veel pijn.

Borg onthulde ook dat hij lijdt aan prostaatkanker. "Ik sprak met de dokter en hij zei dat het echt heel erg slecht is", zei de tennislegende daarover in gesprek met de BBC. "Hij zei dat ik slapende kankercellen heb en dat het in de toekomst een zware strijd zal worden. Ik laat me elke zes maanden onderzoeken. Twee weken geleden heb ik mijn laatste test gehad. Het is iets waar ik mee moet leren leven."