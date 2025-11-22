Boris Becker heeft dit weekend mooi nieuws gedeeld. De Duitse tennislegende (58) kende jarenlang veel grote problemen, maar heeft zijn leven nu goed op te rit. Samen met zijn nieuwe liefde (35) mocht hij prachtig privénieuws bekendmaken.

Becker is namelijk vader geworden. Zijn vrouw Lilian de Carvalho Monteiro is bevallen, zo deelt Becker zaterdag trots via Instagram. "Welkom op de wereld", schrijft hij daarbij. De tennisgrootheid maakt ook bekend dat de baby op vrijdag ter wereld is gekomen en de naam Zoë Vittoria Becker draagt.

Aan het Duitse Bild legt hij uit waarom de nieuwe Becker-telg, zie in Italië het levenslicht zag, zo heet. "Mijn vrouw Lilian en ik zijn verheugd de geboorte van onze dochter aan te kondigen. Zoë Vittoria Becker werd gisterenochtend geboren in Milaan. Zoë komt uit de Griekse mythologie en staat voor leven. Vittoria is de vrouwelijke vorm van Victor, de voornaam van Lilians vader. Moeder en dochter maken het goed."

Voor het tennisicoon is het het zoveelste persoonlijke hoogtepunt na een roerige periode. Becker won als jongste tennisster ooit Wimbledon, maar kende ook diepe dalen. Zo is het verwekken van een buitenechtelijk kind een van zijn grote fouten in zijn leven. Daarnaast werd hij in 2022 veroordeeld tot een jarenlange celstraf in Engeland.

Inmiddels gaat het stukken beter met Becker. In 2024 trouwde hij met de 23 jaar jongere Lilian, de derde vrouw van de Duitser. Ze gaven elkaar het jawoord in Italië. Deze zomer deelden ze trots dat 'het mooiste nog moet komen', verwijzend naar de zwangerschap.

Vol lof over geliefde

Becker bracht recent nog een bezoek aan Nederland. In gesprek met Eva Jinek en Vandaag Inside sprak hij over zijn ervaringen, vooral omdat zijn autobiografie was uitgebracht. Bij Johan Derksen en co was hij tevens vol lof over zijn huidige vrouw. "Zonder haar zou ik hier niet zitten. Ze kwam in mijn leven in 2018 toen alles slecht ging. Ze zag iets in me wat ik niet zag."

Mede door haar krabbelde Becker op. Ze bleef hem zelfs trouw toen hij de gevangenis in moest. "Ik moest de cel in, zij is veel jongr dan ik. Ik zei: je hoeft niet te wachten. Maar dat vond ze raar. Ze zei: we zijn een team. We vinden wel de energie om door te gaan."