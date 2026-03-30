Een nieuwe dreun voor tennisser Jesper de Jong. De Nederlander werd maandag al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Marrakech uitgeschakeld. Dat heeft gevolgen voor de wereldranglijst, want daarop maakt De Jong een pijnlijke duikeling.

De Jong ging maandag direct onderuit bij de Grand Prix Hassan II, zoals het toernooi volledig heet. De Duitser Yannick Hanfmann in twee sets te sterk voor de Nederlander: 7-6 (6) 6-4.

In de eerste set wonnen beide spelers al hun servicebeurten, waardoor een tiebreak nodig was. Ook de tiebreak ging gelijk op, maar Hanfmann sleepte die uiteindelijk binnen met 8-6, waarop De Jong zijn racket uit frustratie op het gravel gooide.

De Nederlander begon goed aan de tweede set en pakte bij 1-1 een break voorsprong, maar de Duitse nummer 61 van de wereld pakte al snel een break terug. Hanfmann liet in de slotfase van de wedstrijd zijn sterkste tennis zien om een plek in de tweede ronde veilig te stellen.

Dramatisch jaar

Voor De Jong is het vooralsnog een dramatisch jaar. Hij begon 2025 nog als de nummer 71 van de wereld, maar valt door zijn vroege nederlaag in Marokko zelfs uit de top-100. De Jong speelde tegen Hanfmann zijn vijftiende partij van het jaar en verloor alweer voor de tiende keer. Hij won in 2026 nog geen enkele keer van een speler die in de top-150 van de wereldranglijst staat.

De Jong zal juist hebben gehoopt om dit jaar een vaste naam bij de beste honderd spelers te worden. Hij wist vorig jaar eindelijk toe te treden tot die club, maar valt daar na zijn nederlaag in Marrakech na ruim acht maanden weer uit.

Griekspoor maakt rentree in Marrakech

Voor de Nederlandse tennisfans is er in Marrakech deze week wel nog iets te genieten, want Tallon Griekspoor maakt daar zijn rentree na blessureleed. Griekspoor, die het onlangs in de media aan de stok kreeg met De Jong, haalde vorige maand verrassend de finale in Dubai, maar kon die niet spelen door een kwetsuur aan zijn hamstring. Hij miste daardoor ook de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

Griekspoor haalde in Marrakech vorig jaar de finale en is als tweede geplaatst. Hij heeft in de eerste ronde daardoor een bye en speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het Franse onderonsje tussen Luca van Assche en Hugo Gaston.