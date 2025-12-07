Lando Norris kroonde zichzelf op zondag voor het eerst tot wereldkampioen van de Formule 1. Ook toptennisser Novak Djokovic zag het gebeuren. Na afloop had hij een boodschap voor de Britse coureur, maar ook voor Max Verstappen, die de titel op zijn beurt misliep.

Norris pakte zondag zijn allereerste titel in zijn carrière. De Britse coureur eindigde als derde in Abu Dhabi, wat genoeg was voor 423 punten. Dat waren slechts twee punten meer dan Max Verstappen, die de race in het Midden-Oosten won. Hierdoor is ook een einde gekomen aan de dominantie van de Nederlander, die de vier seizoenen hiervoor steeds kampioen werd.

Felicitaties

Kort na de laatste race van het seizoen reageerde tennislegende Djokovic, die al meerdere keren eregast was bij het McLaren-team, op de uitslag. "Gefeliciteerd, Lando! Wat een seizoen. Jij bent de wereldkampioen", zo schreef hij op zijn Instagram-story.

'Kampioensmentaliteit'

De Servische toptennisser sprak ook Verstappen toe. "Wat een ongelooflijke finish van Max. Hij kwam zo dichtbij om opnieuw de titel te winnen. Een kampioensmentaliteit". Tot slot feliciteerde hij ook het McLaren-team: "Een droomseizoen voor het 'Papaya-team'. Gefeliciteerd!"

Djokovic als coureur?

Djokovic was onlangs live aanwezig bij de Formule 1 Grand Prix van Qatar. Aangezien hij een van de gezichten is van de nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar, de hoofdsponsor van het evenement, was het te verwachten dat de Servische ster ter plaatse zou zijn. Daar werd hem gevraagd of hij dacht dat hij zelf in de Formule 1 zou kunnen rijden.

"Eerlijk gezegd, nee. Ik heb nog nooit in zo'n auto gereden, hoewel ik er graag eens in zou willen stappen. Maar ik ben geen coureur. Ik hou van Formule 1, ik hou van de sport en ik heb veel bewondering voor deze jongens", zo gaf de toptennisser eerlijk toe. Daarbij vertelde de Serviër ook dat hij voornamelijk voor Norris juicht.