Toptennisser Novak Djokovic maakt na het tennisseizoen een uitstapje naar een andere sport: Formule 1. Hij had zaterdag een eervolle rol tijdens de sprintrace in Qatar. Daar zag Nederlander Max Verstappen zijn concurrenten in het WK uitlopen.

Verstappen werd vierde in de sprintrace voor de Grand Prix van Qatar. McLaren-coureur Oscar Piastri won de race en liet zo weer een gat vallen tussen hem en de Nederlander. Tegelijkertijd kruipt hij dichterbij zijn teamgenoot en WK-leider Lando Norris, die derde werd. Ook George Russel viel in de prijzen met een tweede plek.

Zij kregen op het podium een trofee uitgereikt door niemand minder dan Djokovic. Dat was vooral voor Russell bijzonder. Die ziet de Serviër namelijk als een grote inspiratiebron. “Ik heb een heel goed gesprek gehad met Novak Djokovic over menselijke prestaties en wat hij momenteel doet, maar ook over wat hij deed toen hij twintig was”, vertelde de 27-jarige Russell ooit in een podcast.

“Hij vertelde me dat hij in zijn twintiger jaren het gevoel had dat hij gemakkelijk een dag in de sportschool kon overslaan, zonder dat dit invloed op hem zou hebben", aldus de Brit. "Maar dat deed hij niet, en daar is hij nu erg dankbaar voor. Hij denkt dat het werk dat hij in die jaren heeft verricht, hem nu in staat stelt om tot ver in zijn dertiger jaren op zo’n hoog niveau te blijven spelen.”

Yoga

De Servische tennisser was vrijdag al op het circuit en had toen ook een bijzondere rol. De 38-jarigeverscheen op het asfalt om een soort yogasessie te geven. Hij stond op een podium en gaf de instructies voor een weldadige work-out. Hij stond wat te rekken en strekken voor een groep mensen, terwijl er naast hem een man in een kandora (een traditioneel wit gewaad) de boel stond te filmen met zijn telefoon.

Titelstrijd

Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldkampioenschap op rij, al is Norris héél dicht bij de titel. Het gat is nog 25 punten en dat betekent dat de McLaren-coureur nog één punt meet nodig heeft dan de Nederlander om het kampioenschap veilig te stellen. Piastri staat nu drie punten boven Verstappen. De GP van Qatar wordt zondag om 17.00 uur verreden. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in Abu Dhabi.

