Novak Djokovic is de US Open gestart met een klinkende 3-0 overwinning op de 19-jarige Amerikaan Learner Tien. Ondanks de overtuigende score kampte de Serviër met een serieus voetprobleem. Een afschuwelijke blaar die hij tijdens de wedstrijd toonde, zorgde voor grote bezorgdheid bij het publiek.

Tennislegende Andy Roddick reageerde op de wedstrijd en gaf toe dat hij niet kon geloven dat Djokovic in zo'n toestand de partij kon uitspelen. "Die blaar zag er verschrikkelijk uit. Je kunt de omstandigheden waarin je speelt niet faken. Ik wist niet dat hij die had, totdat hij zijn schoen uittrok. De helft van de huid op zijn voet hing eraf. Het was echt walgelijk om te zien", aldus Roddick in zijn podcast Served.

Kortere rally's vanwege de pijn

De Amerikaan merkte op dat Djokovic vanwege de pijn de rally's korter hield om overmatig rennen te vermijden. "Hij slaagde erin de pijn te verzachten door kortere punten te spelen. Nu heeft hij twee dagen rust, genoeg om te herstellen, maar voor mij zou dit een enorm probleem zijn. Alle lof voor hem dat hij dit heeft doorstaan", voegde hij eraan toe.

State of the blister on Novak Djokovic’s big toe. Djok leads 2-0 sets vs Tien#USOpen#DjokovicBlister pic.twitter.com/qHr7gzoud3 — bigmc.eth (@james_in_cali) August 25, 2025

Vrees voor opgave bij het publiek

Ook het publiek in het stadion was geschokt door wat ze zagen, en een deel van de fans vreesde zelfs dat Djokovic zou opgeven. Nole zelf gaf toe dat zijn dip in de tweede set hem problemen bezorgde. "Ik begon heel sterk, maar na twintig minuten kwamen de langere games en begonnen de problemen. Fysiek voelde ik me slecht, mijn spelniveau daalde. Gelukkig heb ik nu twee dagen rust. Het is geen blessure, maar in de lange rally's voelde ik me niet goed", benadrukte hij.

In de volgende ronde wacht voor Djokovic opnieuw een Amerikaan. Woensdag speelt hij tegen Zachary Svajda.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.