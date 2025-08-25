Novak Djokovic heeft zijn jacht op zijn 25ste grandslamtitel geopend. De 38-jarige Serviër won in de eerste rondee op een spectaculaire manier van de talentvolle Amerikaan Learner Tien. Hij schrijft daarmee geschiedenis.

In de eerste ronde in New York versloeg de Serviër de 19-jarige Tien in drie sets: 6-1, 7-6 (3), 6-1, in een partij die bijna tweeënhalf uur duurde. Het is de 75e keer op rij dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam wint. Een gigantische prestatie.

Grote teen van Djokovic

Djokovic startte de wedstrijd als een speer en won de eerste set bijna moeiteloos. Hij gunde zijn tegenstander slechts één game: 6-1. In de tweede set ging het niveau van Tien echter flink omhoog. Hij kreeg bij een 5-4 voorsprong zelfs een setpoint, maar wist dit niet te verzilveren.

Djokovic toonde vervolgens zijn klasse en sleepte de set binnen via een tiebreak. De Serviër leek wel last te hebben van wat ongemak en vroeg na de set een medische time-out aan. De gehavende grote teen van de tennisser werd groots in beeld gebracht door de Amerikaanse regie.

De derde set begon verrassend met een break voor Tien, en de situatie leek even penibel voor 'The Djoker'. Hij herpakte zich echter razendsnel, schakelde een tandje bij en won de volgende vijf games op rij voor een 5-1 voorsprong.

Wéér een Amerikaan

Vervolgens serveerde de Serviër voor de wedstrijd, maar hij toonde onverwachte zenuwen en stond een van zijn breaks weer af. Fataal was het echter niet, want Djoko stelde de overwinning in de daaropvolgende game op de service van Tien veilig met een eindstand van 6-2.

Zo plaatst Djokovic zich voor de tweede ronde van het toernooi, waar een ontmoeting wacht met een andere Amerikaan: Zachary Svajda.

