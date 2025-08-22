John McEnroe heeft zijn twijfels of Novak Djokovic nog terug zal keren op het hoogste niveau na de aankomende US Open. De tennislegende denkt dat de Serviër er goed aan doet om te stoppen als hij het toernooi in New York niet op zijn naam weet te schrijven.

McEnroe werd door ESPN gevraagd naar de toekomst van Djokovic. De Serviër speelt tijdens de US Open zijn openingswedstrijd tegen Learner Tien en hoopt daarna door te stoten naar de finale. Djokovic won het toernooi al vier keer, maar McEnroe denkt dat de kans klein is dat er nog een vijfde bij zal komen.

'Ik heb mijn twijfels'

Voor McEnroe is het maar de vraag of de 38-jarige Djokovic nog lang op de tennisbaan te bewonderen is. "Ik denk zeker dat hij hulp nodig heeft om de US Open te kunnen winnen. Ik denk echter dat een belangrijkere vraag is, of hij nog terug zal komen als dit toernooi voorbij is? Ik heb daar wel mijn twijfels bij."

McEnroe betwijfelt of Djokovic zelf al een keuze gemaakt heeft. "Ik denk dat hij het nog niet weet, al heb ik natuurlijk geen informatie. Wat ik wel weet is dat hij niet door kan gaan als hij niet denkt dat hij nog kan winnen. Ik denk wel dat hij nog maar weinig tijd heeft."

Jannik Sinner

McEnroe denkt dat Djokovic vooral moet vrezen voor de kwaliteiten van Jannik Sinner, de huidige nummer één van de wereld. "Ik denk dat hij alles wat Djokovic goed kan, nu steeds een beetje beter doet. Het gaat allemaal wat sneller en hij serveert ook wat harder. En Djokovic zei het zelf ook na Wimbledon dat het lastig was om op het hoogste niveau te blijven als dit soort spelers daar rondlopen. Maar je weet het nooit met Djokovic. Alles is mogelijk en hij kan de US Open ook natuurlijk zo maar gaan winnen. Maar als hij niet meer het gevoel heeft dat hij kan winnen, dan zal hij met pensioen gaan."