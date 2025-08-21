Een opvallend verhaal uit de Zwitserse en Servische media. Novak Djokovic wil met zijn familie mogelijk naar Griekenland emigreren. Waarom? In zijn eigen land zou de regering een lastercampagne tegen de toptennisser voeren.

In Servië zijn er al maandenlang protesten tegen de regering, vaak geleid door studenten. Die protesten werden heviger toen er een luifel van een treinstation instortte, waarbij zestien mensen om het leven kwamen. De tegenstanders gaven de schuld aan de Servische regering, wegens een gebrek aan toezicht en nalatigheid. Studenten wilden inzicht in de documenten voor het bouwen van die luifel, wat werd uitgevoerd door Chinese bedrijven.

Er vielen gewonden tijdens de protesten en er werden mensen aangehouden. Demonstranten staken partijgebouwen in brand, terwijl de politie traangas gebruikte. Djokovic mengde zich in de discussie.

Djokovic biedt steun

De toptennisser liet weten aan de kant van de studenten te staan. Hij gaf aan dat het belangrijk was om naar de jeugd te luisteren en hen een stem te geven. Acht maanden later lijkt het erop dat de support van Djokovic hem duur is komen te staan. Hij zou het slachtoffer zijn van een lastercampagne: Servische media die de regering supporten hebben het op de toptennisser gemunt.

Djokovic spreekt zich uit

Djokovic sprak in december 2024 vrij uitgebreid over de situatie. 'Als iemand die sterk gelooft in de kracht van jongeren en hun verlangen naar een betere toekomst, vind ik het belangrijk dat hun stem gehoord wordt. Servië heeft een enorm potentieel en hoogopgeleide jongeren zijn hun grootste kracht. Wat we allemaal nodig hebben, is begrip en respect.'

Daarna deelde hij nog een foto waarop duidelijk werd dat er 300.000 mensen aan het protesteren waren. Daar schreef Djokovic bij: 'Geschiedenis, geweldig!' De Servische krant Informer omschreef die actie vervolgens als een 'schande'.

Harde kritiek uit Servische media

Djokovic overweegt volgens bronnen sindsdien een vertrek naar Griekenland met zijn familie. Ook daar vinden de Servische media iets van. 'Hij is een valse Serviër die zichzelf jarenlang heeft gepresenteerd als symbool voor ons land, om nu naar Griekenland te vluchten.' Het Zwitserse medium Neue Zurcher Zeitung bevestigt de berichtgeving uit Servië. Overigens woont Djokovic nu al voornamelijk in Monaco en het Spaanse Marbella.

Een jaar geleden was Djokovic nog de grote held van Servië, door een gouden plak te winnen voor het land op de Olympische Spelen. De 38-jarige tennisser had al voor veel successen gezorgd, door liefst 24 Grand Slam-titels te winnen. President Aleksandar Vucic - die in de maanden erna zoveel kritiek kreeg van de eigen bewoners - overwoog destijds nog om een museum voor Djokovic te maken, als nieuwe trekpleister voor het land.

US Open

Djokovic maakt zich - na een snelle uitschakeling in het gemengd dubbelspel - op voor het enkelspel in de US Open. Het grandslamtoernooi begint aanstaande zondag.

