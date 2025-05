Tennislegende haalt hard uit naar jonge tennissers: 'Alles moet vooral relaxed en gezellig blijven'

Boris Becker, voormalig beste tennisser ter wereld en meervoudig Grand Slam-winnaar, heeft snoeiharde kritiek geuit op de huidige generatie tennissers. De legende is niet te spreken over de mentaliteit: "Ze kunnen de druk niet aan. Ze krijgen paniekaanvallen als ze worden uitgedaagd."

Hij gold lange tijd als beste tennisser ter wereld, won zes Grand Slam titels, maar kende ook genoeg dieptepunten. Niet lang geleden zat hij nog een gevangenisstraf uit nadat ontdekt werd dat Becker meer dan 2,5 miljoen pond had verborgen om schuldeisers te ontlopen. Al op 17-jarige leeftijd schreef hij geschiedenis als tennisser door Wimbledon te winnen. Maar de mentaliteit van de huidige generatie tennissers is veranderd, en niet ten goede, zo stelt hij.

Comfortabele werk-privébalans

"Vroeger was de tenniswereld sterker en waren de spelers veerkrachtiger", stelt Becker bij het Duitse Spiegel. De talenten van morgen lijken volgens hem meer waarde te hechten aan een gebalanceerd leven dan aan topsport met volle overgave. "Alles moet vooral relaxed en gezellig blijven", sneert hij, terwijl hij juist meer scherpte en inzet van de jonge generatie verwacht. Die lijkt echter liever vast te houden aan een comfortabele werk-privébalans dan zich volledig onder te dompelen in hun sportcarrière.

"Mijn ervaring met de generatie twintigers is dat veel dingen te zwaar en te moeilijk voor hen zijn", vervolgt de legende. "Ze kunnen de druk niet aan. Ze krijgen paniekaanvallen als ze worden uitgedaagd." Als het om de beste tennissers op de wereldranglijst zou gaan, zou de Duitser er nog wel begrip voor kunnen opbrengen, maar: "Als de nummer 90 of 129, dan begrijp ik het niet."

Het ontbreekt aan expertise

Maar volgens de oud-tennisser ligt het probleem niet alleen bij een gemakzuchtige nieuwe generatie. Ook de structuur binnen de Duitse tennisbond rammelt, stelt hij. Hoewel er volgens Becker veel "eervolle mensen" werken, ontbreekt het hen aan de juiste expertise, bijvoorbeeld over hoe een trainingsweek opgebouwd moet worden, of aan analytisch inzicht in waarom een wedstrijd gewonnen of verloren wordt.

Becker won in zijn carrière zes Grand Slam-titels: Wimbledon (1985, 1986, 1989), Australian Open (1991, 1996) en de US Open (1989). De Duitse tennisser vergaarde 49 ATP-titels en stond een geruime tijd bovenaan de wereldranglijst.