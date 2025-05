Tegenstander flipt na opmerkelijke actie toptennisster Aryna Sabalenka: 'Niemand heeft haar tegen gehouden!'

Toptennisster Aryna Sabalenka (26) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Mutua Madrid Open na een spannende zege in twee sets op Marta Kostyuk (22). De partij eindigde in controverse, tot frustratie van de Oekraïense speelster.

Woensdag 30 april stonden Sabalenka en Kostyuk voor de derde keer tegenover elkaar, bijna twee jaar na hun vorige duel. De Belarussische moest dit keer alle zeilen bijzetten om te winnen. De 22-jarige Kostyuk bood stevig weerstand en de eerste set duurde maar liefst 1 uur en 25 minuten. Beide speelsters kregen setpunten, maar uiteindelijk werd een tiebreak onafwendbaar. De nummer één van de wereld hield haar hoofd koel en won met 7-6.

Regen

Ondanks het late tijdstip in Madrid, gaven beide speelsters geen krimp. De tweede set verliep dan ook vergelijkbaar met de eerste. Bij een stand van 6-5 kreeg Sabalenka een matchpoint, maar Kostyuk wist deze te pareren. Opnieuw volgde een tiebreak. Een controversiële situatie ontstond bij een stand van 5-4 voor de Oekraïense. Sabalenka, die aan het serveren was, meldde aan de umpire dat het te hard regende om te kunnen serveren. De umpire ging hier niet mee akkoord en wilde dat het spel doorging. Echter, nadat Sabalenka de bal had opgegooid, weigerde ze te serveren. "Het regent te hard," verklaarde de 26-jarige.

'Hoe is dit mogelijk?'

De umpire onderbrak het spel en besliste dat het spel zou worden hervat met een eerste service voor Sabalenka. Een gefrustreerde Kostyuk eiste een verklaring. "Hoe is dit mogelijk? Waarom mag ze opnieuw een eerste service? Ze is zelf gestopt. Niemand heeft haar tegen gehouden!", riep ze herhaaldelijk. Haar protest mocht niet baten. Na de hervatting kreeg Kostyuk drie setpunten, maar Sabalenka wist ze alle drie te redden. Na twee uur en 33 minuten pakte ze de winst met 7-6 (6), 7-6 (7).

'Onmogelijk'

“Het was onmogelijk om te serveren in die stortbui,” vertelde Sabalenka na afloop aan Punto de Break (breekpoint, red). “Ik probeerde het met mijn eerste service, maar ik realiseerde me dat ik moest stoppen omdat het water in mijn ogen liep. Het was gewoon niet te doen. Ik wist dat ik een dubbele fout zou slaan en dat wilde ik voorkomen, dus ik besloot ermee te stoppen. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan.”

'Ik had moeite'

“Ik ben enorm trots op hoe ik mijn emoties heb beheerst. De omstandigheden waren loodzwaar, ik had moeite om de bal te controleren. Het voelde alsof winst of verlies niet afhing van mijn tennis, maar van mijn mentale kracht om met dit soort tegenslag om te gaan. In zulke situaties kan iedereen winnen, dus ik heb me extra gefocust en mijn vechtlust aangesproken. Het was een waanzinnig gevecht. Fantastisch om nog steeds in het toernooi te zitten," besloot de drievoudig Grand Slam-winnares.

Halve finale

In de halve finale neemt Sabalenka het op tegen een andere Oekraïense speelster: Elina Svitolina (30). Svitolina versloeg in de kwartfinale de Japanse Moyuka Uchijima met 6-2, 6-1.

Iga Swiatek - Coco Gauff

In de andere halve finale staan Iga Swiatek (23, de nummer 2 van de wereld) en Coco Gauff (21, de nummer 4 van de wereld) tegenover elkaar.