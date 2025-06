Tennislegende John McEnroe bij finale Roland Garros live op tv op de vingers getikt: 'Dat is jouw probleem'

John McEnroe kreeg het zondag flink te verduren bij de voorbeschouwing van TNT Sports op de Roland Garros-finale. De tennislegende ontbrak namelijk in de eerste minuten, waardoor de kijkers naar een lege stoel keken. Maar de kritiek is onterecht, zegt McEnroe zelf.

Presentator Rachel Stringer zat met Tim Henman en Chris Evert op de gebruikelijke plekken, maar van McEnroe ontbrak ieder spoor. Dat zorgde voor hilariteit bij de analisten die wél op tijd waren. Evert grapte dat Big Mac 'altijd te laat is', waar Henman aan toevoegde dat de show gewoon door moet gaan zonder de persoonlijkheid.

Henman en Evert waren al begonnen aan hun voorbeschouwing over de finale tussen Jannik Sinner en Alcaraz, toen de 66-jarige McEnroe toch op het toneel verscheen. En de verliezend finalist van Roland Garros van 1984 haalde zijn schouders op toen Henman hem zei dat ze 'uren op hem hebben gewacht': "Dat is jouw probleem."

'Dat is de waarheid'

Sterker nog: McEnroe was van mening dat hij helemaal niet te laat was. "Er wordt gesuggereerd dat ik te laat ben, maar de waarheid is dat ik alleen gevraagd ben om de wedstrijd te doen. En volgens mij ben ik daar een uur en tien minuten te vroeg voor."

"Ik was al onderweg toen iemand van TNT UK mij belde met de vraag: 'Waar is John?'", gaat McEnroe verder. "Ik zat vast in het verkeer, omdat er een marathon bezig is. Dus ik was wat later dan ik gedacht. Ik had gepland om hier om 13.15 uur te zijn, voor het geval iemand mij nodig had. Maar dat is helemaal niet het geval! Je hebt Chrissie en Tim hier, mijn broer Andre Agassi en Jim Courier. Ik bedoel, kom op."

