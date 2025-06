Sterren spotten op Roland Garros: deze beroemdheden stralen bij gedroomde tennisfinale in Parijs

De afgelopen dagen zagen we al genoeg beroemdheden op Roland Garros, maar bij de finale tussen de toptennissers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner was het al helemaal sterren spotten. Van voetballers tot zangers: veel grootheden waren aanwezig in Parijs.

Jannik Sinner nam het in de finale op tegen Carlos Alcaraz. Sinner is de nummer één van de wereld, terwijl Alcaraz vlak achter hem staat op de ATP-ranglijst én Roland Garros vorig jaar op zijn naam schreef. De sterren werden op hun wenken bediend met een prachtige tennisshow van 5 uur en 29 minuten.

Zo is Eintracht Frankfurt-keeper Kevin Trapp aanwezig met zijn beroemde vriendin, het Braziliaanse fotomodel Izabel Goulart. Zij is bekend als Victoria's Secret Angel en werkte met heel veel luxe A-merken samen, zoals Balenciaga, Givenchy en Michael Kors.

Veel sporters op bezoek

Trapp was niet de enige sporter op de tribune. Formule 1-coureur George Russell was met zijn bekende vriendin Carmen Montero Mundt aanwezig, evenals oud-basketballers Dirk Nowitzki en Tony Parker en de Franse rugbyspeler Antoine Dupont. Hij gaat met Iris Mittenaere, die in 2016 Miss France en Miss Universe werd. Het 32-jarige model zat naast hem op de tribune.

Verder zien we zanger Pharrell Williams en actrices Natalie Portman en Lily Collins tussen de sterren. Ook was André Agassi aanwezig. De Amerikaanse ex-proftennisser schreef Roland Garros in 1999 op zijn naam. Hij mocht na afloop van de eindstrijd ook de trofee aan winnaar Alcaraz uitreiken. De 22-jarige Spanjaard verdedigde met succes zijn titel. Hij versloeg Sinner in een heus titanengevecht. Alcaraz knokte zich terug van een achterstand, overleefde drie matchpoints en zegevierde uiteindelijk in vijf sets.

Eerdere bezoekers

De afgelopen dagen waren ook de nodige Nederlandse te vinden op Roland Garros. Zo bracht Ajax-keeper Remko Pasveer een bezoekje aan het toernooi in Frankrijk en onze nieuwste NBA-ster Quinten Post deed hetzelfde. De 25-jarige basketballer debuteerde dit seizoen in de Amerikaanse competitie als speler van de Golden State Warriors.

