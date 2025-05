Tennislegende John McEnroe deelt hoopvolle wens voor de sport: 'Dat zou geweldig zijn'

De legendarische Amerikaanse oud-tennisser John McEnroe beschreef waarom hij zo genoot van de rivaliteit tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal, en waarom hij hoopt op zo'n nieuwe soort strijd.

Djokovic heeft zich gemengd in de rivaliteit tussen Roger Federer en Rafael Nadal, de troon overgenomen en heeft nu de status van beste speler aller tijden. Hij heeft resultaten behaald die alle discussies over zijn dominantie de kop indrukten.

Rivaliteit

Djokovic en Nadal hebben 60 wedstrijden gespeeld en staan veel dichter bij elkaar (31-29) dan Nadal en Federer (24-16). McEnroe sprak hierover op TNT. Hij zei dat Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zouden moeten streven naar een rivaliteit zoals die van de Serviër en de Spanjaard.

De Amerikaan beschreef waarom hij zo graag een rivaliteit ziet zoals die tussen Djokovic en Nadal. "Het zal jarenlang interessant zijn om te zien hoe ze tegen elkaar strijden. Ik hoop dat ze vaak zullen spelen zoals Djokovic en Nadal, maar zij hebben ongeveer zestig keer tegen elkaar gespeeld. Dat zou geweldig zijn...", benadrukte McEnroe.

Favoriet

McEnroe is lovend over Sinner en Alcaraz maar heeft toch een lichte favoriet. "Deze twee hebben zich echt naar voren gespeeld en zijn het beste van het beste. Alcaraz kan alles, hij is geweldig, ik kijk er graag naar. Hij geeft je echt alles", zo vertelde de tennislegende.

Hij vervolgde: "De manier waarop Carlos speelt, vooral op gravel, geeft hem een klein voordeel ten opzichte van Sinner. Alcarez is net iets beter. Hij heeft net iets meer in zijn spel."

Eigen carrière

Hij zei dat hij liever meer tegen Wilander en Borg had gespeeld (14 wedstrijden elk). "Ik heb bijvoorbeeld 33 keer tegen Jimmy Connors gespeeld en 36 keer tegen Lendl. Dat niveau van rivaliteit zie je zelden. Het is behoorlijk bijzonder. Ik heb het exacte aantal niet voor me, maar ik denk dat het momenteel 7-4 is voor Alcaraz. Hopelijk zien we nog minstens 20 tot 30 wedstrijden tussen hen."