Toptennisser Novak Djokovic onthult zijn grote wens: 'Na alles wat ik voor de sport heb betekend'

Novak Djokovic sprak in de aanloop naar Roland Garros over het einde van zijn carrière. Hij hoopt op een eerbetoon van de Australian Open, net zoals Rafael Nadal die kreeg in Parijs.

Nadal nam zijn afscheid op de plek waar hij maar liefst 14 keer de trofee omhoog hield. De Gravelkoning hing vorig jaar zijn racket aan de wilgen. De Spanjaard kreeg hij een emotioneel afscheid in het stadion Philippe Chatrier in Parijs.

Wens

Djokovic refereerde hieraan tijdens een persconferentie. Gevraagd of hij een soortgelijk afscheid in Melbourne zou willen, waar hij de Australian Open 10 keer won, reageerde de Serviër dat hij daar wel voor open staat.

"Mijn team opperde dat de Australian Open iets soortgelijks zou moeten doen, zoals Roland Garros dat voor Nadal heeft gedaan. Ik had er zelf nog niet over nagedacht. Natuurlijk zou ik zoiets in Melbourne willen, maar eigenlijk bij alle Grand Slams en toernooien waar ik mijn laatste wedstrijd speel", aldus Djokovic

Djokovic wil graag die erkenning, omdat hij daar zo dominant is geweest. "Ik zou het geweldig vinden om zo'n eerbetoon te krijgen voor alles wat ik al die jaren voor de tennissport heb betekend. Of dat ook echt zo zal gaan, weet ik niet."

Toekomstplannen

Naast dat hij deze wens uitsprak, gaf Djokovic ook een inkijkje in zijn toekomstplannen. In de aanloop naar Roland Garros gaf de toptennisser een interview aan voetbaltrainer Slaven Bilic voor een Servisch televisieprogramma. Hierin onthulde hij wanneer hij met pensioen gaat.

"Tennis is nu minder belangrijk dan vroeger, omdat ik een goede vader en echtgenoot wil zijn. Ik wil genieten van het leven en de dingen inhalen die ik eerder heb gemist. Ik ben geen type dat tennis speelt om het spelen. Ik moet voelen dat ik tot de top behoor en Grand Slams kan winnen. Als dat niet meer het geval is, stop ik ermee. Dat heb ik mezelf beloofd", verklaarde Djokovic.

Honderdste titel & Roland Garros

Djokovic won afgelopen zaterdag zijn honderdste titel uit zijn carrière door Hubert Hurkacz te verslaan in de finale van het ATP-toernooi in Genève.

De drievoudig Roland Garros-kampioen begint dinsdag aan zijn jacht op een nieuwe titel in Parijs. Zijn eerste tegenstander is de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Alles over Roland Garros

