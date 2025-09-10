Opmerkingen van tennislegende John McEnroe zijn bij het 'slachtoffer' zo verkeerd gevallen, dat ze er een heel interview over gegeven heeft. Op de US Open, waar McEnroe commentator was voor ESPN, liet hij woorden glippen die bij een vrouw van de organisatie voor frustratie en pijn zorgden.

Susan Perkins, een staflid van de US Open, heeft keihard uitgehaald naar voormalig wereldtopper McEnroe (66). De tennislegende deed tijdens de partij tussen Novak Djokovic en Taylor Fritz enkele opmerkingen die bij Perkins in het verkeerde keelgat schoten.

'Bedankt oma'

Tijdens een pauze in de wedstrijd tussen Djokovic en Fritz betrad een oudere vrouw de baan om een opnieuw bespannen racket aan een van de spelers te overhandigen. John McEnroe, die als commentator voor ESPN werkte, zei: "Bedankt oma, ze bewoog goed voor haar leeftijd." Perkins, wiens leeftijd onbekend is, was duidelijk geïrriteerd door die uitspraken. In een interview met sportskeeda.com vertelt ze hoe de woorden van de zevenvoudig Grand Slam-winnaar haar raakten.

'Pijnlijk'

"Ik wil John McEnroe vertellen dat zijn opmerkingen als ‘ze bewoog goed voor haar leeftijd’ en ‘oma’ eerder afkeurend en pijnlijk waren dan grappig. Ik deed gewoon mijn werk door een opnieuw bespannen racket aan een speler te leveren. Zijn taak is om commentaar te geven op de spelers, niet op andere mensen die op de baan werken. Het is één ding om een grap te maken en iets heel anders om iemand te stereotyperen op basis van leeftijd. Ik werk al jaren bij de US Open en heb deze sport met trots en professionaliteit ondersteund, en toch zorgden die opmerkingen ervoor dat ik me onzichtbaar en bespot voelde."

'Ik schaamde me'

Ze zegt al twintig jaar baanbegeleider te zijn en telkens twee weken vakantie op te geven om op de US Open te werken. "Ik heb elke minuut genoten, tot dit jaar. Na de opmerkingen van McEnroe wilde ik niet eens meer de baan op, bang dat hij nog meer negatieve dingen over me zou zeggen. Ik keek constant naar de ESPN-cabine. Bovendien ben ik een professionele vrouw die het hele jaar door als therapeut werkt. Ik schaamde me om na dit toernooi weer aan het werk te gaan, bezorgd over wat mensen zouden zeggen die hoorden wat er over mij op de baan werd gezegd."

'Ondoordacht en dom'

Perkins onthulde dat ESPN contact met haar heeft opgenomen en heeft laten weten dat ze contact zullen opnemen met John McEnroe. Ze wacht nog steeds op excuses van de tennislegende. "Dit heeft mijn vermogen om mijn werk te doen, zowel op als buiten de baan, aanzienlijk beïnvloed. Ik wil alle fans bedanken die me in deze situatie hebben gesteund. Het is duidelijk dat de fans zijn opmerkingen niet gepast vonden en ze ondoordacht en dom noemden. Ik heb het gevoel dat ik niet alleen mezelf vertegenwoordig, maar alle oudere stafleden die achter de schermen bijdragen aan het reilen en zeilen."