John McEnroe heeft weer eens voor opschudding gezorgd met zijn uitspraken, ditmaal over Novak Djokovic. En daar zijn ze in Servië niet blij mee. Daar vinden ze dat McEnroe tijdens Wimbledon geen respect toont voor de 38-jarige tennisgrootheid.

In een interview met de Italiaanse krant Corriere dello Sport sprak de legendarische Amerikaan over het hedendaagse tennis. in Servië vindt men het meer weghebben van het afbranden van Djokovic. Op de vraag voor wie hij vandaag een kaartje zou kopen, antwoordde hij resoluut: alleen voor Carlos Alcaraz.

Dit is John McEnroe: tennislegende werd berucht door woedeaanval op Wimbledon en beleefde pijnlijke liefdesbreuk De tenniswereld heeft in elke periode zijn wereldsterren en in de jaren '70 en '80 was John McEnroe daar zonder twijfel een van. De markante Amerikaan was een geweldenaar op Wimbledon en US Open, maar de inmiddels 66-jarige haalde ook geregeld om heel andere dingen de publiciteit.

Carlos Alcaraz is het meest getalenteerde jonge talent dat ik ooit een racket heb zien vasthouden. Hij is het grootste geschenk sinds de Grote Drie. Hij is de enige speler waar ik vandaag voor zou betalen". aldus McEnroe.

Deze opmerking wordt in Oost-Europa groot opgepakt. McEnroe was in het verleden juist iemand die Djokovic veelvuldig verdedigde, maar dat lijkt verleden tijd. McEnroe gelooft nu meer in Jannik Sinner of Alcaraz die 25 Grand Slams winnen dan dat Djokovic nog een titel aan zijn collectie toevoegt.

Pijnlijke uitspraak toptennisser duikt op na drama op Wimbledon: 'De grote drie' Na de eerste ronde op Wimbledon is een pijnlijke uitspraak van Stefanos Tsitsipas opnieuw opgedoken. Vier jaar geleden deed hij een gewaagde voorspelling. Hij bleek het helaas niet bij het juiste eind te hebben.

"In mijn wildste dromen had ik nooit gedacht dat Federer, Djokovic en Nadal elk 20 titels zouden hebben. En nu... Als je me vraagt of Sinner of Alcaraz er 25 kunnen winnen? Het klinkt gek, maar zeg nooit nooit. Modern tennis is in handen van langere, sterkere atleten. Ik hou er niet van om getallen te voorspellen, maar als iemand ons kan verrassen, zijn zij het wel.

Woede in Servië

Terwijl de Serviër nog steeds geschiedenis schrijft en bijna alle belangrijke records in handen heeft, beproeft McEnroe Alcaraz tot 'de meest complete tennisser aller tijden' te kronen. In Servië vindt het medium Sportal.rs de argumenten van McEnroe kleinerend en probeert hij Djokovic 'opnieuw te vernederen.'

Dit is Novak Djokovic: omstreden tennislegende groeide op in oorlog en zag 'droomhuwelijk' snel stranden Novak Djokovic vocht jarenlang met Roger Federer en Rafael Nadal om de grote titels in het mannentennis, maar zo populair als zijn twee rivalen werd hij nooit. Dat gebruikte de Serviër als brandstof om uit te groeien tot de beste tennisser aller tijden. Daar slaagde hij in, maar nog altijd is Djokovic niet onomstreden en dat komt vooral door zijn acties buiten de baan.

McEnroe deed er namelijk een schepje bovenop. "Ik heb ze allemaal gezien. Djokovic, Federer, Nadal... maar ik heb nog nooit een speler als Alcaraz gezien. Hij kan alles, speelt met een glimlach en heeft een ongelooflijke veelzijdigheid. Als hij in de problemen komt, weet hij zich eruit te knokken. Ook al brengt hij zichzelf soms in de problemen."

Djokovic nog steeds dominant

Daar zijn ze het in Servië niet mee eens. "McEnroe mag natuurlijk zijn eigen mening hebben, maar het blijft opmerkelijk hoe makkelijk hij over het hoofd lijkt te zien dat Novak Djokovic nog steeds actief is, nog steeds dominant is en nog steeds de grootste kampioen is die de tennissport ooit heeft gekend. En als de geschiedenis ons iets leert, dan is het wel dat Djokovic dit soort opmerkingen niet vergeet, maar ze juist als brandstof gebruikt.

Novak Djokovic overleeft bloedhete avond op Wimbledon: 'Ik voelde me vreselijk, maar opgeven doe ik nooit' Fysiek aan het wankelen, ademhalingsproblemen, medische time-outs én een taaie tegenstander: Novak Djokovic had het verrassend moeilijk in zijn openingspartij op Wimbledon. Toch wist de Serviër zich naar de tweede ronde te knokken in een race tegen de klok.

Djokovic doorstond overigens de eerste ronde op het heilige gras. In vier sets rekende hij, met de nodige problemen, af met de Fransman Alexandre Müller. In de tweede ronde treft hij een Brit: Daniel Evans.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.