Tennisicoon Andre Agassi ging deze zomer op Wimbledon om de verkeerde reden viraal. De Amerikaan schoot uit zijn slof als co-commentator. Een collega blikt terug op die escapade.

Wimbledon-commentator Andrew Castle beweert dat zijn ruzie met co-commentator Agassi deze zomer "uit zijn verband is gerukt". De twee waren live samen te horen tijdens de halve finale tussen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz toen de camera's draaiden naar de Royal Box. Dat is de plek waar alle beroemdheden zitten.

Geïrriteerde Agassi

De 55-jarige Agassi raakte steeds meer geïrriteerd toen hij probeerde een analytische opmerking te maken over Fritz' spel. Castle onderbrak hem regelmatig om de aanwezige beroemdheden aan te wijzen, waarop de Amerikaan riep: "Ik kan niet alle beroemdheden bijhouden."

Nadat Castle begon te praten over de Britse voormalig vicepremier Nick Clegg, verloor Agassi zijn geduld en snauwde: "Mensen kijken voor het tennis, niet voor dit."

'Uit zijn verband gerukt'

De opmerking ging viraal op sociale media, waarbij de meeste fans Agassi steunden in het ogenschijnlijke meningsverschil. Volgens de 61-jarige Castle was er van een ruzie geen sprake.

"We hebben erom gelachen, maar zij hebben het uit zijn verband gerukt", vertelde hij aan Betway. "Daarna stuurde Andre me een berichtje waarin hij zei dat hij het ongelooflijk naar zijn zin had gehad en hoe hij ervan genoot. En dat we hem voor de finale zouden hebben, maar dat hij in plaats daarvan naar de Royal Box ging."

Oud-prof Castle, die sinds 2003 voor de BBC werkt, was het niet eens met de kritiek die hij kreeg in de media. "Hij (Agassi, red.) zei dat met een knipoog terwijl hij naar me glimlachte, en in de finale heb ik helemaal geen beroemdheden genoemd", reageerde hij gepikeerd. "Mensen horen soms de stem van een commentator in hun eigen hoofd."