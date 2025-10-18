Novak Djokovic gaf zaterdag na de eerste set op in de troostfinale van de Six Kings Slam tegen Taylor Fritz. Hij bood daarna zijn verontschuldigingen aan aan het aanwezige publiek in Riyad.

Djokovic verloor de eerste set in de wedstrijd om de derde plaats op het demonstratietoernooi. De Serviër speelde een groot deel van de eerste set ijzersterk. Toch besloot hij na een tiebreak, die naar de Amerikaan Taylor Fritz ging, de wedstrijd op te geven.

Excuses

Direct na de wedstrijd bood DJokovic zijn excuses aan het publiek aan, omdat zij geen hele wedstrijd konden bijwonen. "Sorry dat jullie de tweede set niet hebben kunnen zien. Ik feliciteer Taylor met zijn geweldige spel, het was een van de langste sets die ik ooit heb gespeeld. Het was fantastisch om Riyad te bezoeken, ik dank iedereen die me heeft ontvangen."

De nummer vijf van de wereld heeft goede ervaringen in Saoedi-Arabië. "Ik ben hier voor de derde keer in drie jaar, en ik hoop dat ik nog vaker zal komen, natuurlijk als jullie me willen."

Prijzengeld

In de wedstrijd tegen Fritz stond behalve de eer van de derde plek niets meer op het spel. Elke deelnemer aan het toernooi krijgt 1,5 miljoen dollar. Voor de uiteindelijke winnaar komt daar nog 4,5 miljoen bij. Dat enorme bedrag aan prijzengeld ging voor de tweede keer op rij naar Jannik Sinner.

Daarna werd Djokovic gevraagd naar zijn plannen voor de rest van het seizoen. "Ik wil eerst rusten en enkele blessures behandelen die me parten spelen. Er zijn nog een paar toernooien tot het einde van het seizoen, dus we zullen zien."