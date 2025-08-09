Het is een prachtige tijd voor Rafael Nadal en zijn vrouw Mery Perello. Het stel verwelkomde eerder deze week hun tweede kindje. Het zoontje heeft een bijzondere naam gekregen.

Het gezin van tennislegende Nadal is uitgebreid. Perello, de vrouw van de tennislegende, is afgelopen donderdag bevallen van hun tweede zoon. De bevalling vond plaats in het Quironsalud Palmaplans ziekenhuis in Palma de Mallorca. Twee dagen later mochten moeder en zoon alweer naar huis. Het jongetje komt twee jaar en tien maanden na de geboorte van hun eerste zoon.

Naam met bijzondere betekenis

De baby heeft de naam Miquel gekregen. Volgens Marca heeft de naam van de pasgeborene een bijzondere betekenis voor de Spaanse familie. Miquel was namelijk ook de naam van Perello's vader, die in april 2023 op 63-jarige leeftijd overleed door ziekte.

Nadal en Perello zijn al bijna twintig jaar een stel, sinds de tennisser 19 jaar oud was. Het paar trouwde op 19 oktober 2019 op Mallorca. Rafael, de eerste zoon van het stel, werd geboren op 8 oktober 2022. Miquel, het tweede kindje, werd dus geboren op 7 augustus 2025, in hetzelfde ziekenhuis in Palma de Mallorca.

Het koppel heeft hun wens om ouders te worden nooit onder stoelen of banken gestoken. “Ik zou heel graag vader willen worden. Ik heb altijd gedacht dat ik dat zou doen als ik met pensioen ging", zo vertelde Nadal in 2020 in het programma Mi casa es la tuya."

Afscheid

Twee jaar en twee dagen na de geboorte van zijn eerste zoon, op 10 oktober 2024, kondigde Rafael Nadal zijn afscheid aan na een carrière van maar liefst drie decennia.

De voormalig nummer één van de wereld beëindigde zijn carrière met 22 Grand Slam-titels, 92 gewonnen toernooien, twee gouden olympische medailles, vijf Davis Cup-eindzeges en meer dan duizend gewonnen wedstrijden. Hij wordt ook wel de Koning van het gravel genoemd.